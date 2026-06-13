俳優の松田るかがＸアカウント乗っ取り被害に遭って、３週間かけて取り戻せたことを報告した。

１２日に自身のＳＮＳに新規投稿。４月２１日以来となった公式投稿で、「復ッッ活！！！！アカウント取り戻せました 皆様、ご迷惑おかけしました…！！」とつづり、セキュリティー強化を誓った。

インスタグラムではＸアカウント奪回までの過程を、「奪われてから３週間かかった 長かった 毎日何度も自分で異議申し立てしてもダメで」と詳細に説明。「念のため警察にも連絡したけどもう諦めるか〜〜と思っていた矢先、なんとライフネット生命さんが第三者申し立てを出して下さり（！）、それと同時にスピーディが申し立てを出した事により、無事取り戻すことができました」。苦労の連続の末、ＣＭキャラを務める企業と所属事務所の尽力で解決に至ったことを明かして、感謝もつづった。

今月５日にはインスタでＸアカウント乗っ取りを公表。「皆様に大きな被害が及びません様に」と呼びかけて、謝罪していた。

松田は「仮面ライダーエグゼイド」でヒロインの仮野明日那役で出演。２０２５年にはスピーディとエージェント契約を結んでいる。