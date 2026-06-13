俳優の内藤剛志さん（71）が、劇場版『旅人検視官 道場修作』（配給：NAKACHIKA TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中）の初日舞台挨拶に羽田美智子さん（57）、南果歩さん、柄本明さん（77）、兼粼涼介監督と登場。柄本さんから、過去に共演した時に言われたダメ出しを明かしました。

映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅しながら事件の真相に迫る物語です。

今回の映画で、豪華キャストが集結したことについて内藤さんは「監督にも話したんですけど、俺怒られてみたかったんですよね」とコメント。今までのテレビシリーズでは、内藤さんより年上の人が出ていないそうで「怒られるというか、別に叱るだけじゃなくて、僕より上の立場、あるいは年齢の人をぜひお願いします。まだストーリーが決まってなかったかもしれませんが、何かそんな話もしまして」と、振り返りました。

さらに、内藤さんは「柄本さんぐらいですよ、悪口言うの俺の。こういうところで俺のことを悪口を言うんですよ」と暴露。対して、柄本さんは「昔から態度デカかったんでね」と返すと、内藤さんは「ある制作発表の時にこうやって順番で挨拶している時に、普通自分の話をするでしょう。柄本さんは自分の番に“おい内藤”とか言うんですよ。“お前さ、バラエティーばっか出てないで芝居しろよ”って。こういうとこで言ったんですよ」と、過去のエピソードを明かしました。

また、「怒られてるだけじゃなくて、年齢が上で少なくとも階級が上という人がなかなか出てこないんですよ。もう刑事のドラマでもね、なので、例えば礼をするにしてもなかなかないというので、それをやってみたかった」ともう一つの理由を話しました。

そして「上の世代ってなかなか会わないんだよ。こう見て71歳だからねもう。でも（柄本さんは）77歳ですからね。すごいです皆さんね」と、敬意を表しました。