北中米共催ワールドカップが12日に開幕した

ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦前に公式SNSを更新。「ワールドカップが本日開幕する。選手たちは準備万端のようだ」とし、泣き笑いの絵文字を添えてナインがリフティングする様子を公開した。一番最初に登場した佐々木朗希投手に対し、日米ファンがツッコミを入れる事態になっている。

北中米共催ワールドカップ（W杯）がこの日に開幕戦を迎えた。“自国”開催とあり、米国でも注目を集める祭典。ドジャースはナインにリフティングの“無茶ぶり”をぶつけた。映像で一番最初に披露したのが、佐々木だった。

右足でサッカーボールを蹴り上げるところまでは良かったが、リフティング3回目でボールはあらぬ方向へ。“あああ”とした表情を浮かべ、失敗したあとも気を取り直してチャレンジするも、次も3回で終わった。佐々木は“何でかなぁ”と言わんばかりに首を傾げ、最後は力強くボールを蹴っ飛ばした。

最速165キロを誇る天才ピッチャー。しかし、ボールを蹴ることはやや苦手だったようでファンも思わず爆笑。「ロウキ（爆笑）」「大人しい顔してるけど負けず嫌いが見えるw」「朗希最後ボール蹴り飛ばしてて大笑い」「ロウキがとっても楽しそう」「ロウキはボールを蹴っ飛ばすときに放送禁止用語を言ったなw」「え？ 意外ww」「朗希投手めっちゃ面白い 最高」と反響が寄せられた。

佐々木は今季11試合に先発して3勝3敗、防御率4.04をマーク。5日（同6日）のエンゼルス戦では7回2安打無失点、10奪三振の好投を見せ、直近4先発の防御率が1.48と安定している。（Full-Count編集部）