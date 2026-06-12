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「不合格になった理由を探し続けること」はやめるべき？元楽天人事が語る6月NNTの逆転就活術

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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27卒NNT】「選択ミスると詰む」元楽天人事が語る効率的な動き方とNG行動、マインドセットとは？|就職浪人」を公開した。元楽天人事の山永航太氏をゲストに迎え、6月時点で内定がない（NNT）就活生に向け、「不合格になった理由を探し続けること」は避けるべきだと、具体的なアクションやNG行動を語った。



動画は、MCのこなぎが「6月になっても内定がない27卒が結構いる」と現状の悩みを打ち明けるところからスタート。山永氏は、6月時点で内定がない学生の共通点として、業界や企業の理想像を極端に狭く設定していることや、決断する覚悟を持てないことを挙げた。



就活生が陥りがちなNG行動について話題が及ぶと、山永氏は「自信をなくすこと」や「他者と比較すること」を指摘。さらに、「不合格になった理由を探し続けること」は避けるべきだと語り、「あくまで仮説で終わってしまう」と、切り替えて次の選考へ進む重要性を強調した。また、これから就活を始める人に対しては、募集が終了していることを理由にするのではなく、「四の五の言わずに動く」ことが大切だと熱弁した。



6月以降の具体的な就活の進め方として、山永氏は「1社に集中できるのは強者の戦い」と述べ、複数社へエントリーしてリスクヘッジを行うべきだとアドバイス。選考突破率を上げるためには、就活の遅れや不合格の現状をネガティブに捉えるのではなく、「自信を持って話す練習をする」ことが大切だと語り、自己認知を正しく持ち、等身大の自分と向き合う姿勢を求めた。



動画の終盤では、就職浪人やアルバイトなど、内定以外の道も「まだ何かしらの選択は常に残っている」と就活生に寄り添う言葉を送った山永氏。元人事ならではのリアルで温かいアドバイスは、焦りを感じる就活後半戦に挑む学生にとって、前を向くための大きなヒントとなる内容となっている。