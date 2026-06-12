日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）が、ユーモアを交えてオランダ戦への意気込みを示した。

北中米Ｗ杯に出場する日本代表は１１日（日本時間１２日）、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルで行われたトレーニングを行った。

久保は練習後の取材対応で、オランダ戦へ向けて「スタメンなら４５分以上は出たい。個人的なそういう願いみたいなのはある。そのためのコンディションを整えてきたつもり。口だけで言っても始まらないのでまずは入りからプレーで見せたい」と好調をアピール。初出場だったカタールＷ杯では、ドイツとの１次リーグ初戦は前半だけで交代したことを踏まえたものだ。

それから４年。「今は対戦している選手も増えて、相手の国の主軸もよく一緒にやっている選手がいて、前回は初めてまして感があったが、今はＷ杯に出て当たり前の選手になっていると思う」と成長を実感している。

主力の自覚からか、自身と同じ失敗をしないためのアドバイスを用意している。「（前回初戦は）個人的にちょっと飲まれた。いろいろな国の人が入り乱れてワーッと盛り上がっているのが普段の試合と違う気がして、試合というより大規模なお祭りみたいな感じがあって、雰囲気に見とれてしまった感じがあったのが悔やまれる。初戦に出る選手とか初めての選手には、選手ミーティングがあると思うので伝えられたら。知っておいた方がいいので」

また報道陣から「前回は肩に力が入っていたか」との質問が飛ぶと「前回は肩を脱臼していたので力は入らなかった。こんな軽口を言えるくらいリラックスしている」。心身ともに充実した状態で大舞台へ臨めそうだ。