この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】「〇〇しましょう」は危険なサイン！？大病院に潜むヤバい医者の特徴3選！」を公開した。動画では、大病院を受診する際に気をつけたい「ヤバい医者」の具体的な特徴について、現役医師の視点から注意喚起している。

ひかつ先生は、大病院には多様な医師が在籍しており、中には「外の病院に行かせたら迷惑ばっかかかる」ため、内部で「見ざるを得ない」という「不良債権」のような医師が存在すると語る。その1つ目の特徴として「コミュ障」を挙げ、社会人であるにもかかわらず、目を一切合わせず会話ができない医師には注意が必要だと指摘した。

続いて2つ目の特徴として、「年齢の割にキャリアが浅い医者」に言及。ふくよかであったり、髪が薄かったりするとベテランのように見えて安心しがちだが、実際は研修医上がり程度の経験しかないケースがあると説明。「意外とハゲデブは気をつけた方がいい」と述べ、事前に病院のホームページなどで専門医の資格有無を調べる大切さを説いた。

さらに3つ目として、「やたらと手術を勧めてくる医者」を挙げた。大病院は経営が赤字であることが多く、自身の経験値や病院の売上のために手術を推し進める医師がいるという背景を説明。他の治療法を「クソですね」と否定し、メリットしか語らない医師は疑うべきだとし、合併症などのトラブルが起きた際には「しっぽ巻いて逃げる」と無責任な実態を明かした。

動画の終盤でひかつ先生は、患者自身が病状や治療法について知識を持ち、医師から提示される選択肢を冷静に判断する重要性を強調。「やたらと手術オンリー押しはあんまり信用しない方がいい」と述べ、リスクや他の選択肢を十分に説明しない医師には警戒するよう視聴者に呼びかけた。

YouTubeの動画内容

00:00

大病院を受診する際に気をつけたい「ヤバい医者」の特徴
00:20

特徴1：目を合わせて話せない「コミ障」の医師
01:15

特徴2：ベテランに見えるが経験が浅い「ハゲデブ」の医師
02:30

特徴3：経験や売上のために「やたらと手術を勧める」医師
03:17

トラブルが起きたら逃げる無責任な医師の危険性

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