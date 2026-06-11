「無償修理を拒否されて」業者ら3人殺害したピザ屋店長、二審でも無期懲役「社会通念上、理解できない」【韓国】

韓国でピザ店内で刃物を振り回し、3人を殺害した41歳男キム・ドンウォンが二審でも無期懲役を言い渡された。

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ソウル高裁・刑事3部（イ・スンハン部長判事）は6月11日、殺人容疑に問われたキム・ドンウォンの控訴審で無期懲役を言い渡した。キム・ドンウォンは一審でも無期懲役を言い渡されていた。

裁判部は「殺人はどのような場合であっても容認できない重大な犯罪だ。インテリアの不具合によるストレスを受けていたとみられるが、それに対する対応としての殺人は社会通念上、到底理解できない」とし、「被告人の犯行により、被害者たちは極度の苦痛を感じたはずだ。遺族たちも回復の難しい精神的被害と苦痛を受けたものとみられる」と伝えた。

裁判部は、キム・ドンウォンが被害者の遺族側のために追加で供託した4500万ウォン（日本円＝約473万円）を有利な情状として参酌しなかった。キム・ドンウォンは二審の裁判過程で、被害者の遺族たちにそれぞれ1500万ウォン（約157万円）ずつ、計4500万ウォンを追加供託したが、遺族側はこれを受け取らなかった。

ただし、裁判部は「被告人に過去の刑事罰の前歴がなく、犯行を認めて反省する態度を見せている点などを考慮すると、死刑を宣告するほどの事情が明白であるとまでは言い難い」と判断した。

そのうえで「原審の無期懲役判決は、不当に軽すぎたり重すぎたりするとは言えない」として、キム・ドンウォン側と検察側の双方が主張した量刑不当の訴えをいずれも棄却した。

キム・ドンウォン（写真提供＝OSEN）

キム・ドンウォンは昨年9月3日、ソウル冠岳区鳥院洞（クァナクグ・チョウォンドン）で自身が経営していたフランチャイズピザ店で刃物を振り回し、フランチャイズ本社の役員1人とインテリア業者の親子2人を殺害した容疑に問われている。

キム・ドンウォンは2023年10月から当該のフランチャイズ店を経営してきたが、厨房のタイルの破損や水漏れが発生してストレスを受けていたところ、本社とインテリア業者が1年の保証期間が終了したとして無償での修理を拒否したため、これに恨みを抱いて犯行に及んだことがわかっている。

検察は一審と二審でキム・ドンウォンに死刑を求刑していた。

一審は今年2月、キム・ドンウォンに無期懲役を言い渡した。一審の裁判部は「結果が重大であり、それに見合う重い責任をキム・ドンウォン被告に課す必要がある」と判示していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）