4児の母・平愛梨、子ども達との賑やかな夜ごはん公開 長男が手伝う姿に「長友選手そっくり」「兄弟仲良しですね」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの平愛梨が6月9日、自身のInstagramを更新。子ども達との夜ごはんについて公開し反響が寄せられている。
【写真】夫はサッカー日本代表「楽しそうな夜ごはん」牛肉・炒め物サラダなど並ぶ食卓
平は「私とカオスの夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。牛肉の炒め物にブロッコリーとベーコンの炒め物、サラダなど栄養満点の夜ごはんを公開した。「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノ（※長男の愛称）が食べやすいように海苔で巻いてくれてた！！」と、長男が弟たちの世話をしている姿も披露している。
平は「今日は学校終わりのバンビーノと2人だけの時間を過ごせて『何したい？』って聞くと『ママは？ママは何したいの？』って聞き返されたw」と長男とのエピソードを明かし、「4男児いても1人の存在をちゃんと大事に向き合っていかなきゃ！と思わされた日」とコメントしている。
この投稿に「楽しそうな夜ごはん」「兄弟で仲良しですね」「頼もしいお兄ちゃん」「長友選手そっくり」「長男くん優しい」「素敵なお母さん」「ごはんも美味しそう」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】夫はサッカー日本代表「楽しそうな夜ごはん」牛肉・炒め物サラダなど並ぶ食卓
◆平愛梨、こども達と賑やかな夜ごはん
平は「私とカオスの夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。牛肉の炒め物にブロッコリーとベーコンの炒め物、サラダなど栄養満点の夜ごはんを公開した。「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノ（※長男の愛称）が食べやすいように海苔で巻いてくれてた！！」と、長男が弟たちの世話をしている姿も披露している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に「楽しそうな夜ごはん」「兄弟で仲良しですね」「頼もしいお兄ちゃん」「長友選手そっくり」「長男くん優しい」「素敵なお母さん」「ごはんも美味しそう」など反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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