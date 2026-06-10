カプセルトイ「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」のテストショット品が初公開！7月発売予定
【カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス】 7月 発売予定 価格：1回500円
threezeroとHMAは、カプセルトイ「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」のテストショット品を初公開した。発売は7月を予定しており、価格は1回500円。
本製品は、threezero×HMAがタッグでおくるカプセルトイシリーズ「カプセル道」より、骨太なSFミリタリー設定に立脚したオリジナルリアルロボットワールド「機甲戦線」を、1/100スケールのプラキットとして商品化したもの。
今回「カプセル道」公式Xアカウントにて本製品のテストショット品が初お披露目され、「アーバン」「サンド」「ジャングル」「スノー」の4機が、「ウェポンセット」の各種武装を装備した姿を確認することができる。
「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」種類：全5種 サイズ：高さ 約60mm（組み立て後のロボットの高さ）
【ラインナップ】アーバン サンド ジャングル スノー ウェポンセット
【#カプセル道 新商品情報❗️】- カプセル道【公式】 (@capsule_dou) June 10, 2026
＼製品版に近いテストショット品を初公開❗️／
「#機甲戦線 1/100スケールプラキット第1弾 パラクラックス」
カプセル玩具として2026年7月中旬発売予定‼️
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・ABS製スナップフィットキット。
・組み立て後のロボットは高さ約6cm。… pic.twitter.com/8tHkVl7ilf
(C)Kadoo