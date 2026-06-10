【カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス】 7月 発売予定 価格：1回500円

　threezeroとHMAは、カプセルトイ「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」のテストショット品を初公開した。発売は7月を予定しており、価格は1回500円。

　本製品は、threezero×HMAがタッグでおくるカプセルトイシリーズ「カプセル道」より、骨太なSFミリタリー設定に立脚したオリジナルリアルロボットワールド「機甲戦線」を、1/100スケールのプラキットとして商品化したもの。

　今回「カプセル道」公式Xアカウントにて本製品のテストショット品が初お披露目され、「アーバン」「サンド」「ジャングル」「スノー」の4機が、「ウェポンセット」の各種武装を装備した姿を確認することができる。

「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」

種類：全5種 サイズ：高さ 約60mm（組み立て後のロボットの高さ）

【ラインナップ】

アーバン サンド ジャングル スノー ウェポンセット

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