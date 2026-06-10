Galileo Galileiのメンバーを軸に結成されたBBHFが、約2年ぶりの新作となる4曲入りEP『ATOM』を本日配信リリースした。

本作について、尾崎雄貴（Vo, G）より、以下のコメントが届いている。

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◾️尾崎雄貴 コメント

ー星を見上げてはその星とは何なのか

ー自分がこの世界に生まれ落ちた意味を考える

誰ともなしに一人問う、宇宙規模に想いを馳せる

カオスに揉まれて咽び泣く時間

なのに僕は奇妙な満足感と共に、このEPに蓋をしました。

この年齢になって、自分がこの世界に生まれ落ちた意味を考えることが増えました。

理由ではなく、意味について。

そんなふうにぼんやりと宇宙規模に想いを馳せる余裕があるかと思えば、

地上でカオスに揉まれて咽び泣く時間の方が、ほとんどです。

それでも僕は、にんまりとしたり顔で封印して、いずれ開封する日を心待ちにできているのです。

僕はきっとしばらく忘れたふりをするので、もしよければ先に開けて中身を確認しておいて欲しいです。

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そして、BBHFが4月25日に東京・Shibuya WWW Xで開催したワンマンライブ＜BBHF“ATOM”＞で演奏されたEP表題曲でもある「ATOM」のライブ映像が本日20時より、BBHFオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

さらに、20時30分からはGalileo GalileiオフィシャルYouTubeチャンネルでは「尾崎雄貴の『ほんとうどうかしてるみたい』【vol.3】」がライブ配信されることも決定した。不定期番組として配信中の「尾崎雄貴の『ほんとうどうかしてるみたい』だが、vol.3ではBBHFメンバー3人が揃っての配信となり、EP『ATOM』収録曲の生演奏も予定されているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◆Galileo Galilei オフィシャルYouTubeチャンネル

◾️EP『ATOM』

2026年6月10日（水）リリース

配信：https://virginmusic.lnk.to/ATOM ▼収録曲

1.エンフォーサー

2.BLOOM

3.666

4.ATOM ▼「エンフォーサー」

配信：https://virginmusic.lnk.to/enforcer