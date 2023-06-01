【ちび丸1EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)】 6月10日 出荷開始 価格：3,300円

フジミ模型は、プラモデル「ちび丸1EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」の出荷を6月10日に開始する。価格は3,300円。

本製品は、「ちび丸艦隊 大和」に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様。洋上モデルを再現できる部品構成となっている。モチーフとなる戦艦大和は、両舷の副砲がなくなり、高角砲が多数載せられたハリネズミ姿。シールには最後の戦いでマストに掲げられた「非理法権天」の幟も収録されている。武蔵には搭載されていない測距儀上のレーダー部品は、大和専用部品が付属する。

【エフェクトパーツ】

クリアーブルー系成形色の艦首波、艦尾波が付属。

クリアーオレンジ系成形色の砲炎が付属。砲炎は接着にて固定する仕様。

展示用の台座が付属し、エメラルドグリーンの成形色により南洋海域をイメージさせる仕上がり。

※艦底およびスクリュー部品は付属しません。

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※発売日は流通により前後する場合があります。