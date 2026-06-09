野球未経験の児童と保護者が対象

日本野球機構（NPB）は9日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2026」の開催を記念し、試合当日の7月27日に新潟市秋葉区総合体育館で「キッズフェスタ in 新潟」を開催すると発表した。同日13時から参加者の募集を開始する。

同イベントは、身体を動かしてスポーツに親しみを持ってもらうことを目的に、親子で楽しめる「打つ」「投げる」などのボールあそびが行われる。

当日は1部（10時30分から11時40分）と2部（13時から14時10分）に分けて行われ、定員は各部親子60組の合計120組。対象は野球未経験の未就学児（年中、年長）から小学校2年生までの児童とその保護者。参加費は無料となっている。

講師にはDeNAの野球未来創造本部野球普及・振興部の川村丈夫氏、ライオンズベースボールアカデミーでコーチを務める高橋朋己氏、ジャイアンツアカデミーでコーチを務める黒田響生氏、オイシックス新潟アルビレックスBC職員の山口祥吾氏ら元選手が招かれる。

また、参加者の中で希望する全員に「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2026」の外野自由チケットが合計3枚プレゼントされる。対象は参加親子と家族1人の計3人。応募はNPB公式サイトから先着順で受け付けている。（Full-Count編集部）