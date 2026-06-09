「俺は組のもんだぞ！」ホテルで暴れる男が“宿泊客のチームプレー”で警察に捕まるまで。後日判明した“驚きの正体”
過去に若気の至りで“ヤンチャ”していた人でも、年齢を重ねるにつれて、だんだんと落ち着いて“丸く”なるもの。しかしながら、中年に差し掛かっても他人への迷惑行為を続ける“イキり中年ヤンキー”も相変わらず存在する。
今から約10年前、ある繁華街のカプセルホテル内で中年ヤンキーのトラブルに巻き込まれたことがあるというコウさん（仮名・45歳・男性）が、その一部始終について語ってくれた。
◆真夜中、突然フロアに響く男の声の正体は…
コウさんは当時、不動産関係企業で営業職をしており、仕事が終わるのが夜遅くになることも珍しくなかったそう。
「毎日激務だったのと、会社から自宅まで片道1時間かかるということもあり、帰るのが面倒な日は、会社近くにあったカプセルホテルによく泊まっていました」
ある日、コウさんは夜11時すぎまで残業し、なじみのカプセルホテルに宿泊することにしたという。
「カプセルホテルをよく利用する身ではありましたが、その頃は転職したてで月給もそこまで高くなかったため、カプセルルームではなく大広間にある仮眠室を毎回利用して、なるべく安く済ませていました。
そこのホテルは仮眠室とカプセルルームのエリアが繋がっている構造で、仮眠室の向かいに食堂や大浴場、サウナなどがありました」
深夜1時頃、コウさんはいつものように大浴場でゆっくり過ごした後、仮眠室へ。
「少し仕事のメールを返してから、“そろそろ寝るか”と、目を閉じました。しかし、まだ眠りが浅いうちに、突然野太い男の声が響き渡り、目が覚めてしまったんです」
その男は40代後半ほどで、パンチパーマのイカつい髪型、身長はコウさんとさほど変わらず中背。さらに派手な昇り竜柄のシャツをはだけさせ、見るからにガラが悪かったという。
「仮眠室から出て声のするほうを見てみると、その男は食堂に入り、『おーい、まだやってるか！腹減ったからなんか食わせろ』と大声で怒鳴り散らかしていました。すぐにホテルスタッフの人が駆けつけ、退店するよう促していましたが、『うるせえな！腹減ってんだ、こっちは！』と、なかなか諦めが悪い奴でした」
真夜中だったこともあり食堂は営業終了していた。スタッフが「周りのお客様が寝ていますので、静かにしてください。ご退出願います」などと諭しても、その男は聞く耳を持たなかったという。
◆「俺は〇〇組のもんだぞ！」と凄む中年男
コウさんは仕事のストレスが常日頃から溜まっており、そんななか束の間の休息を邪魔されたことに激しい怒りを覚えたそうだ。
「普段ならなんとか我慢してやり過ごそうとするタイプなんですけど、その日は“どうにかしてコイツを黙らせたい”と思ったんです。
といっても、やはりいきなり喧嘩の流れになるのも怖かったので、最初はゆっくり近づき、『あのすみません、みなさん寝ているので静かにしてくれませんか』と声をかけました。ちなみにその中年男はかなり酒臭かったので、泥酔状態だったんでしょう」
そうすると男はコウさんを鋭い眼光で睨みつけ、「あ？お前、いまなんつった？」と言い、コウさんを完全に“ロックオン”。
「おい、お前、俺が誰だか知ってんのか。〇〇組のもんだぞ！お前、誰じゃ!?」
なんと自身をヤクザだと名乗り、両腕の和彫りの入れ墨を見せてきた中年男。コウさんは思わず後ずさりしたが、“ここで負けたくない”と思い、果敢にも言い返したという。
「僕は瞬発的に『え？あなたのことなんて知らないですけど？あなた自分が有名人だとでも思ってるんですか（笑）？』と煽るように言い返しちゃって。そのときの僕はアドレナリンが出まくっていたみたいで」
今から約10年前、ある繁華街のカプセルホテル内で中年ヤンキーのトラブルに巻き込まれたことがあるというコウさん（仮名・45歳・男性）が、その一部始終について語ってくれた。
コウさんは当時、不動産関係企業で営業職をしており、仕事が終わるのが夜遅くになることも珍しくなかったそう。
「毎日激務だったのと、会社から自宅まで片道1時間かかるということもあり、帰るのが面倒な日は、会社近くにあったカプセルホテルによく泊まっていました」
ある日、コウさんは夜11時すぎまで残業し、なじみのカプセルホテルに宿泊することにしたという。
「カプセルホテルをよく利用する身ではありましたが、その頃は転職したてで月給もそこまで高くなかったため、カプセルルームではなく大広間にある仮眠室を毎回利用して、なるべく安く済ませていました。
そこのホテルは仮眠室とカプセルルームのエリアが繋がっている構造で、仮眠室の向かいに食堂や大浴場、サウナなどがありました」
深夜1時頃、コウさんはいつものように大浴場でゆっくり過ごした後、仮眠室へ。
「少し仕事のメールを返してから、“そろそろ寝るか”と、目を閉じました。しかし、まだ眠りが浅いうちに、突然野太い男の声が響き渡り、目が覚めてしまったんです」
その男は40代後半ほどで、パンチパーマのイカつい髪型、身長はコウさんとさほど変わらず中背。さらに派手な昇り竜柄のシャツをはだけさせ、見るからにガラが悪かったという。
「仮眠室から出て声のするほうを見てみると、その男は食堂に入り、『おーい、まだやってるか！腹減ったからなんか食わせろ』と大声で怒鳴り散らかしていました。すぐにホテルスタッフの人が駆けつけ、退店するよう促していましたが、『うるせえな！腹減ってんだ、こっちは！』と、なかなか諦めが悪い奴でした」
真夜中だったこともあり食堂は営業終了していた。スタッフが「周りのお客様が寝ていますので、静かにしてください。ご退出願います」などと諭しても、その男は聞く耳を持たなかったという。
◆「俺は〇〇組のもんだぞ！」と凄む中年男
コウさんは仕事のストレスが常日頃から溜まっており、そんななか束の間の休息を邪魔されたことに激しい怒りを覚えたそうだ。
「普段ならなんとか我慢してやり過ごそうとするタイプなんですけど、その日は“どうにかしてコイツを黙らせたい”と思ったんです。
といっても、やはりいきなり喧嘩の流れになるのも怖かったので、最初はゆっくり近づき、『あのすみません、みなさん寝ているので静かにしてくれませんか』と声をかけました。ちなみにその中年男はかなり酒臭かったので、泥酔状態だったんでしょう」
そうすると男はコウさんを鋭い眼光で睨みつけ、「あ？お前、いまなんつった？」と言い、コウさんを完全に“ロックオン”。
「おい、お前、俺が誰だか知ってんのか。〇〇組のもんだぞ！お前、誰じゃ!?」
なんと自身をヤクザだと名乗り、両腕の和彫りの入れ墨を見せてきた中年男。コウさんは思わず後ずさりしたが、“ここで負けたくない”と思い、果敢にも言い返したという。
「僕は瞬発的に『え？あなたのことなんて知らないですけど？あなた自分が有名人だとでも思ってるんですか（笑）？』と煽るように言い返しちゃって。そのときの僕はアドレナリンが出まくっていたみたいで」