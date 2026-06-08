G1・安田記念をシックスペンスで制覇

中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。偉業から一夜明け、一見すると競馬とは無関係の意外な場所にファンの視線が集まった。

本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。

57歳でのJRA・G1勝利は史上最年長で、自身が保持する史上最多記録を更新する通算85勝目。偉業から一夜明けた8日、競馬場やトレーニングセンターではない場所でコレクションが増えていた。

武豊は今年がデビュー40周年。記念の特別展が現在、東京の銀座三越で開催されている。特別展の情報などを発信するXアカウント「THE JOCKEY 40th YUTAKA TAKE」が8日午前に更新され、「銀座三越会場、本日より写真が増えておりますっ！」とし、安田記念の写真が追加されたことを報告した。

X上のファンも反応。「うおおお！」「展示中に伝説を更新してくる武豊という伝説のジョッキーの凄さよ…」「対応力がダンチ」「仕事が早い（笑）」などの声が上がっていた。

武豊は上半期の締めくくりとなる14日のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）で、昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）に騎乗。連覇＆2週連続G1制覇に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）