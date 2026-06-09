SNSで21万回以上視聴されているのは、とある音にびっくりして一斉に逃げ出す猫たちの姿。投稿には、視聴者から「シンクロで逃げてる」「一目散ってこんなときに使うお手本動画みたい…笑」などのコメントが寄せられています。

【動画：廊下に座っていた猫たち→パパの『鼻歌』が聞こえてきた結果…まさかの反応】

聞こえてきた不気味な音

Instagramアカウント「BELLE＆LEV＆LAVI」に投稿されたのは、2匹のロシアンブルーが廊下に佇んでいたときの出来事。2匹は少し離れて座っていたとのことですが、同じようにしっぽを足に巻きつけてリラックスしていたようだったといいます。

お上品なスタイルできちんと座っていた2匹でしたが、このとき、急に不気味な音が聞こえてきたとのこと。何やら低い音域で「ふ～ふんふ～ん」と響くその音が耳に入るなり、ロシアンブルーの2匹はハッとした顔になったそう。

音の正体は？

それまで背筋を伸ばして座っていた2匹が一瞬で立ち上がり、廊下の奥へと猛ダッシュ！「これは危険なヤツだ」と察し、警戒したのでしょう。それぞれ別の部屋へと逃げ込んでいったそうです。

猫ちゃんたちを一瞬で怯えさせる、どこかおどろおどろしい音…。その正体は、実はパパさんの『鼻歌』だったとのこと！パパさんの声ならよく知っているはずなのに逃げ出すということは、よほど響きが不気味だったと思われます。

愛されているはずのパパさん

ちなみに、パパさんは猫ちゃんたちにとても愛されているとのこと。普段は帰宅すると群がったり、パパさんが脱いだ靴下や洋服のにおいを嗅いでいたりするそうです。それほど懐いているのに鼻歌に怯えるなんて、とても不思議です。

一般的に、猫は女性や子どもなどの高い声を好むといわれています。パパさんの鼻歌はトーンが低かったため、怖かったのかもしれませんね。話している声に聞きなじみはあっても、歌詞のないメロディにはショックを受けてしまったのかも…。

猫ちゃんたちが一斉に逃げた理由は謎に包まれたままですが、投稿を見た視聴者からは「うちのネコも警戒しだしました」「うちのコも走り去りました笑」などのコメントも。どうやら猫が苦手なトーンだったのは確かなようです。

Instagramアカウント「BELLE＆LEV＆LAVI」には、ベルちゃん、レブくん、ラビちゃんの美しいロシアンブルーたちのおもしろ楽しい日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「BELLE＆LEV＆LAVI」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。