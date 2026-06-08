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YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が「【70時間プレイ】インディー企業が半年で作ったゲームが大ヒット！重すぎてゲームが壊れた理由を解説【TBH：タスクバーヒーロー】」と題した動画を公開した。同動画では、韓国のインディー企業2社が開発し、配信から数日で同時接続数22万人を記録した無料放置RPG「タスクバーヒーロー」のヒットの要因と、同作が抱える致命的な問題点について詳しく解説している。



ナカイドは、同作がヒットした理由として「タスクバーに常駐できるサイズ感」「Steamマーケットを利用した合法的なRMT（リアルマネートレード）」「放置による同接の積み上がり」の3点を指摘する。特に、ドロップしたアイテムをSteamマーケットで売買し、Steamウォレットを獲得できる点が口コミで広がり、「無料で放置するだけなのに稼げちゃう」という期待感が爆発的な人気を生んだと分析した。さらに、PC作業の邪魔にならないコンパクトな画面設計が、他のゲームとの「同時起動」を可能にし、ユーザーの画面を占有しない非排他的な魅力があると語った。



一方で、Steamの評価が「賛否両論」となっている理由についても言及している。開発元が自前のサーバーを持たず、アイテム管理をSteamのインベントリ機能に「丸投げ」したことで、大量のアイテムがドロップするハクスラの仕様と相まって通信負荷が激増。結果的にSteam側から制限を受け、特定のレベル帯の装備が削除されるなど、ゲームデザインが崩壊する事態に陥ったと指摘。チーターの影響もあるとしつつ、「そもそも負荷がやばくなる設計」と苦言を呈した。



最後にナカイドは、今回の事態を踏まえつつも、常駐型の放置ハクスラというシステム自体は「ヴァンサバ以来のチャンス」と絶賛。「まともに動くゲーム」が開発されれば必ず売れると断言し、ゲーム業界における新たなビジネスチャンスの可能性を示唆して動画を締めくくった。