この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】歯を食いしばって乗り越えた…保険事務84歳女性の年金インタビュー」と題した動画を公開しました。動画では、元保険事務の84歳女性が、働きながら子どもを育てた苦労や、夫婦の現在の年金事情について赤裸々に語っています。

街頭でインタビューを受けたのは、観光ボランティアの帰りだという84歳の女性。18歳から18年間、保険会社の事務として働き、子どもを育てながら仕事を続けていたといいます。

当時は専業主婦が多かった時代。働きながら子育てをすることに対し、周囲や上司から「ものすごく反発された」と振り返ります。「よくこんなして仕事ができるのぉ」と冷たい言葉を投げかけられることもありましたが、子育てにお金がかかるため「歯を食いしばって頑張った」と当時の苦労を明かしました。

現在は、元国鉄職員で90歳のご主人と3階建ての持ち家で2人暮らし。気になる年金額については、2カ月で自身が約23万円、ご主人が約36万円だと告白。しかし、「私の年金は使ってない」と語り、将来の医療費などに備えて自身の年金はすべて貯金し、ご主人の年金で生活しているという堅実な一面を見せました。

動画の最後には、若い世代へ向けて「お金を貯めるのは女性ですよ」とアドバイスを送った女性。現在も観光ボランティアや詩吟などに精を出し、ご主人も生涯学習センターでボイラーの仕事を続けているといいます。夫婦そろって社会と関わり、やりがいを持ち続ける姿から、充実した老後を送るためのヒントが垣間見えるインタビューとなっています。

YouTubeの動画内容

00:00

観光ボランティア帰りの84歳女性にインタビュー
02:51

専業主婦が多かった時代「歯を食いしばって頑張った」
06:16

夫婦の年金額を告白「私の年金は使ってない」
08:51

90歳のご主人も現役！夫婦そろって社会と関わる日々
09:50

若者へのアドバイス「お金を貯めるのは女性ですよ」

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