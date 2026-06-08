山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』IMAX上映決定 シリーズ最大の激戦を映す新ビジュアル解禁
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）のIMAX同時公開が決定した。あわせて、主人公・信が巨大な函谷関を背に剣を掲げるIMAXポスタービジュアルも解禁された。
【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り最新予告
本作の原作は、原泰久による同名漫画。2006年より「週刊ヤングジャンプ」で連載中で、単行本は79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部を突破している（2026年3月時点）。
実写映画シリーズも、『キングダム』（2019年）、『キングダム２ 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品で累計動員1734万人、興行収入245億円を突破。令和を代表する国民的大ヒットシリーズとなっている。
最新作『魂の決戦』では、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」を映画化。秦以外の六国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が同盟を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大スケールの戦いが描かれる。
山崎をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、豊川悦司らおなじみのキャストが続投。さらに、志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとし、さらに、斎藤工、山田裕貴らが出演する。
今回決定したIMAX上映では、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンと高精度なサウンドによって、シリーズ史上最大の激戦を圧倒的なスケールで体感できる。まるで戦場のど真ん中に飛び込んだかのようなダイナミックな映像が視界を埋め尽くし、剣戟の音や息遣いまでも感じられる没入感あふれる映像体験として楽しめる。
あわせて解禁されたIMAXポスタービジュアルには、無数の敵軍が迫る中、巨大な函谷関（かんこくかん）を背に馬上で剣を振り上げる信の姿が描かれている。「秦vs六国」という秦国存亡を懸けた極限の状況下、総勢50万の合従軍が押し寄せる絶望的な戦場で、それでもなお目の前の敵と向き合い、進み続ける信の強い意志と覚悟を感じさせるビジュアルとなっている。
【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り最新予告
本作の原作は、原泰久による同名漫画。2006年より「週刊ヤングジャンプ」で連載中で、単行本は79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部を突破している（2026年3月時点）。
最新作『魂の決戦』では、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」を映画化。秦以外の六国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が同盟を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大スケールの戦いが描かれる。
山崎をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、豊川悦司らおなじみのキャストが続投。さらに、志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとし、さらに、斎藤工、山田裕貴らが出演する。
今回決定したIMAX上映では、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンと高精度なサウンドによって、シリーズ史上最大の激戦を圧倒的なスケールで体感できる。まるで戦場のど真ん中に飛び込んだかのようなダイナミックな映像が視界を埋め尽くし、剣戟の音や息遣いまでも感じられる没入感あふれる映像体験として楽しめる。
あわせて解禁されたIMAXポスタービジュアルには、無数の敵軍が迫る中、巨大な函谷関（かんこくかん）を背に馬上で剣を振り上げる信の姿が描かれている。「秦vs六国」という秦国存亡を懸けた極限の状況下、総勢50万の合従軍が押し寄せる絶望的な戦場で、それでもなお目の前の敵と向き合い、進み続ける信の強い意志と覚悟を感じさせるビジュアルとなっている。