鳥栖vs湘南 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(11-12位決定戦)第2戦](駅スタ)
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
MF 8 楢原慶輝
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 4 舘幸希
DF 5 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 13 下口稚葉
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
DF 27 福島隼斗
DF 55 岡庭愁人
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
MF 30 山口豪太
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
MF 8 楢原慶輝
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 4 舘幸希
DF 5 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 13 下口稚葉
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
DF 27 福島隼斗
DF 55 岡庭愁人
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
MF 30 山口豪太
FW 29 渡邊啓吾
監督
長澤徹