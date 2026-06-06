猫がためいきをついているときの理由3選

ため息をつくのは人間だけではありません。猫も時にはため息をつきたくなることがあるようですよ。それにはどんな理由があるのでしょうか。

1.リラックスしている

猫がため息をつくのは、ごはんを食べた後や遊んだ後のことが多いです。満足してリラックスしている状態でため息をつきます。

遊びの場合は、集中力が切れることでため息をつくこともあります。猫は狩りの際、集中して息を止めていることがありますが、遊びの中でも集中するあまり息を止めてしまい、後で「ふぅ」と息を吐くことがあるのです。

2.ストレスを感じている

人間がため息をつくのは、疲れや不満を感じた時が多いかも知れませんね。猫も同じようにストレスがかかることでため息をつくことがあります。

飼い主さんに対して、おやつをもらえない、遊んでもらえないなどでため息をついちゃうことも。目の前でため息をつかれたら、申し訳ない気持ちになっちゃいますね。

3.緊張が解けてほっとした

猫は警戒心が強く、ちょっとしたことで緊張状態になります。特に、大きな音や聞き慣れない音がしたり、見知らぬ来客など、普段と違うことには敏感です。

音がやんで静かになった時やお客さんが帰った後などに、緊張が解けてため息をつくことがあります。

猫がため息をつくときに気をつけたいこと

猫は人間のように頻繁にため息をつくわけではありません。また、猫のため息は鼻から吐くもので、音も小さく気づきにくいものです。それが、1日に何度もため息をついていたり、大きな音がする、口から息を吐くなどの場合は病気が原因のこともあります。

ため息だけでなく、くしゃみをしたり、鼻水が出ているときは鼻炎や猫風邪などが考えられます。症状が続いたり、食欲や元気がない場合は動物病院を受診しましょう。

また、口呼吸をしていたり、呼吸が速い場合も体調を崩している可能性があります。異変を感じたら早めに獣医師に診てもらってくださいね。

まとめ

ふとした瞬間に猫が吐く小さなため息はほほ笑ましいものです。でも、時にはストレスを抱えていることもあります。ストレスがかかる状態が長く続くと健康を害してしまうこともあるため気をつけましょう。

呼吸が苦しそうだったり、他に症状が見られる場合は病気が原因でため息をついている可能性もあります。様子がおかしいと感じたら動物病院を受診してください。

(獣医師監修：葛野宗)