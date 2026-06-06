【逆ホラー】「こういうときに奴は出るのよ!!」脅かす側が大混乱!?立場逆転の異色すぎる都市伝説ホラー【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼いころから漫画を描くことが好きな藤やすふみ( @y_asufumi100)さんは、X(旧：Twitter)や漫画投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公の紋野かごめが数々の都市伝説に遭遇していく短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。本作が誕生した経緯や裏話などについて、藤やすふみさんにインタビューした。
都市伝説を題材にした本作「都市伝説に求める女」は、恐怖だけでなくユーモアも織り交ぜた独自の作風が魅力だ。都市伝説が好きである一方、「理不尽な話が多い」と感じていた作者の藤やすふみさん。そこで、理不尽な存在に対抗できる主人公を生み出したという。さらに、「主人公の役割も、ただボコボコにして気持ちよくなるだけだと自己満足になってしまうので、都市伝説への愛やリスペクトをいかに貫けるかという形にしました」と、誕生の経緯を明かす。
本作を描く際に、工夫した点は2つあるそう。まず、都市伝説そのものを「自分のオリジナルキャラクター」として安易に作らないこと。もう1つは「マイナーな都市伝説にもスポットライトを！」という思いから題材を選んだことだ。「本作では有名じゃない・忘れられている都市伝説も取り扱い、ほかでは見られない一味違う漫画にしようと思いました」と教えてくれた。
なかでも思い入れのあるエピソードとして挙げたのが「耳から白い糸」だ。藤さんは、子供のころ本当に失明すると信じて震えていたそうだ。当初は「都市伝説に出てくる人間やキャラクター」だけで物語を構成する案もあったものの、生き物以外も都市伝説になり得ると考え、この話を描いたという。
また、藤さん自身も都市伝説を「バリバリ信じてますね。よく騙されます(笑)」と明かす。調査を進めるなかで「これって都市伝説だったの!?」と驚くことも多く、制作を通じて嘘と真実の境界を学んでいるそうだ。
最後に、藤さんは「今回学んだことを糧に、大勢の人が楽しめる漫画をまた作っていきたいです」と意気込みを語った。都市伝説好きにはぜひ読んでもらいたい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
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