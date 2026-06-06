この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【旅行に最高】Apple Watchも充電できる「 Matech MagOn Watch Max 10000」をレビューします。スマホもApple Watchも充電できていいね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が「【旅行に最高】Apple Watchも充電できる「 Matech MagOn Watch Max 10000」をレビューします。スマホもApple Watchも充電できていいね」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚が、MATECH（マテック）の多機能モバイルバッテリー「MagOn Watch Max 10000」の実力を検証し、独自の視点で辛口採点を行っている。



戸田が特に評価したのは、圧倒的な多機能性と高級感のあるデザインだ。本体の表面にはガラス調のディスプレイが搭載されており、バッテリー残量や充電出力のワット数がアニメーションで視覚的にわかりやすく表示される。背面はガンメタリックの金属製で、折りたたみ式のスタンドを備えている点も特徴だ。



機能面では、最大15WのQi2対応ワイヤレス充電と、最大20WのType-C有線充電に対応している。戸田が「驚くべきこと」として挙げたのが、平たい形状のType-Cケーブルが内蔵されている点だ。「収納した時に出っ張らないようにすっきり入るようになっているにもかかわらず、ナイロンでくるまれている。素晴らしい」と、細部の作りの良さを絶賛した。



さらに、Apple Watchやワイヤレスイヤホン専用の充電スペースも用意されている。内蔵スタンドを活用すれば、スマートフォンを横置きにして動画を視聴しながら、背面にApple Watchを固定してスマートに同時充電することが可能だ。パススルー充電にも対応しており、本体を充電しながら接続した機器へ給電できる実用性の高さも証明された。また、バッテリー残量が8割を超えた際や高温環境下で充電を制御する「スマート温度コントロール機能」も搭載されており、安全性への配慮もなされている。



これだけ充実した機能を持ちながら、戸田が最後に下した点数は「63点」とやや伸び悩む結果となった。その理由について、「安心安全な半固体（電池）を出してほしい」と語り、長く使うアイテムだからこそ最新技術の採用を期待する、ガジェット専門家ならではの厳しさを見せた。しかし、複数のケーブルを持ち歩く煩わしさから解放される本製品は、旅行や日常使いにおいて非常に有用な選択肢となるはずだ。