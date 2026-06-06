本日6月6日（土）よる11時30分より、日本テレビ系にて「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」を放送。

普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのか？自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。

▼TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含めた特別版を無料配信！

TVer：https://tver.jp/series/srszluphnh

今夜の放送では、“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸（うえくさみゆき）さんの魅力に迫る。佐久間も「婚活で『それじゃダメ』『ちゃんと考えなさいよ』っていう人」と植草さんを知っている様子。

日本では4900万人以上の独身者がおり、“婚活戦国時代”ともいわれる。そんな中、結婚したい人々をサポートしてきた「結婚相談所」は、ここ5年間で利用者が約1.5倍に増えているそうだ。

今回の“推し”である婚活アドバイザー・植草さんは自身でも結婚相談所「マリーミー」を運営し、業界屈指の成婚率を誇っている、いわば“婚活界の女帝”。メディアでは相談者に“ド直球”なアドバイスをする姿が印象的だが、どんな人物なのか？植草さんの婚活アドバイザーとしての知られざる魅力を深掘りする！

■“崇拝者”たちが語る、カリスマ婚活アドバイザー・植草さんの魅力

今回迎えるのは、植草さんの“崇拝者”を自称するふたりの“おしつじさん”。植草さんの婚活カウンセリングを受けて見事昨年9月にゴールインした漫画家のオオハラさんと、一緒に仕事をするうちに信者になったと語るアルコ＆ピースの平子祐希に、植草さんの魅力をたっぷり教えてもらう。

さらに、よく合コンに行くという納言の薄幸（すすきみゆき）が、婚活のプロである植草さんの話を聞くべくスタジオに登場。植草さんのすごさ、婚活現場での知られざるルールや新常識まで紹介していく。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り！

まずは結婚相談所に入会してからの基本的な流れを押さえつつ、カウンセリングの様子や、スタジオに植草さん本人を招いての「婚活講義」などを通して、婚活アドバイザー・植草さんを 攷∩靂！包み隠さない“超現実的”カウンセリング】、◆攜靴靴い世韻犬磴覆ぁ∩蠱娘圓凌誉犬亡鵑蠹困Ω斥奸曄↓【“婚活界の女帝”直伝！究極のモテテクニック】という3つの“推しポイント”をもとに深掘りしていく。

結婚相談所ではカウンセリングをもとに相手探しを行うが、ここに植草さんの強みがある。実際の様子をVTRで見ていくと、49歳男性に“婚活するには遅い”と告げる植草さん。そんな中、佐久間が思わず「こんなにさみしいドリーマーって言葉ない」と驚いた植草さんの鋭い言葉とは…!? 一見厳しい意見だが、包み隠さず伝えることで、着実に成婚できるよう叱咤（しった）してくれるのだ。

一方で、相談者の人生に寄り添うことも忘れない。結婚を考えていた相手と収入格差などが原因で結婚に至らなかった女性に対し、「今度は幸せになるから」と語りかける姿に、「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と、“女帝”の新たな一面を見た佐久間だった。

番組の後半では、植草さん本人を招いてさらなる“婚活の極意”について学ぶ！ストレートすぎるアドバイスに隠された、プロフェッショナルな仕事観についても語られる。

また、出会いを求める33歳・幸の“リアルすぎる”結婚相談が繰り広げられる。相手に望む条件、ファッション、合コンの極意…。自然体スタイルの幸に対し、婚活のプロ・植草さんがズバズバ斬っていくかけ合いも必見だ。

最後は、婚活現場をどのくらい分かっているかが試される、“結婚率を高める”モテテクニッククイズを実施。佐久間の渾身の回答に、「ダメなんですよ」と、ここでも思わぬ新常識が植草さんから明かされる!?

これまで踏み込むことのなかった、「婚活」という未知の世界にふれた佐久間。その世界のプロフェッショナルである植草さんの魅力を知ることで、新しい“推し”に加わるのか――？

■番組概要

毎週土曜日よる11時30分 日本テレビ系で放送

放送後からTVerにて無料配信を実施

統括プロデューサー：宮崎慶洋

プロデューサー：柏原萌人 中村諒汰

演出：田村幸大

制作協力：デージカンパニー ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Hulu：https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru

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