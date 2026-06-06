フィギュアスケート男子で２００６年トリノ五輪金メダルのエフゲニー・プルシェンコ氏（ロシア）の息子・アレクサンドル（１３）の国籍変更を巡り、擁護する声が上がっている。

国際スケート連盟（ＩＳＵ）はロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアと同盟国ベラルーシの国際大会出場を禁じている。他国の国籍を取得する選手が相次ぐ中で、アレクサンドルがアゼルバイジャンのスポーツ国籍を５年間取得した。

ロシア国内で批判的な声が目立つも、ペアで五輪３連覇や世界選手権１０連覇などを達成したイリーナ・ロドニナ氏は肯定的な意見を表明。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」などによると「少年は１３歳なので、明らかに彼自身の意思によるものではない。その年齢では、両親のどちらかが同意しない限り、新たな市民権を取得することはできません。それが法律だ」と指摘した。

プルシェンコ氏はロシア国内で皇帝として親しまれた。息子に対する注目度も大きい。それでも、ロドリナ氏は「彼がどこの国でプレーしようと、精神的な悪影響の可能性なんて全く考えていない。彼はただの普通の少年だ」とばっさり。さらに「もうこの話はしたくない。子供だから放っておいて。スポーツ界で起こるあらゆる出来事を見てほしい。ゴシップではなく、スポーツに集中してほしい」と語気を強めた。

プルシェンコ氏の行動は大きな波紋を呼んでいるが、子供には罪がないとの見解のようだ。