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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【破綻寸前】日本国民は貧困に…大金持ちの9割が消えるアメリカの現実を解説します！」と題した動画を公開した。

近年、FIRE（経済的自立と早期リタイア）を目指す動きが広がる一方で、巨額の資産を築きながら破産した著名人の事例にも関心が集まっている。

宮脇氏は、なぜ数百億円を持つ大金持ちが破産するのか、その構造的な要因と日本人が学ぶべき教訓を独自解説している。



宮脇氏はまず、世界的ボクサーのマイクタイソン氏の事例を取り上げた。

タイソン氏は現役時代に生涯で約400億円を稼ぎ、1試合で最高30億円のファイトマネーを得ていたとされる。

しかし2003年に連邦破産法を申請し、負債は約23億円に達した。

原因は、月約4000万円、年約5億円にまで膨らんだ生活費にあったという。

ベンガルトラ3頭の飼育費に年6000万円、寝室21部屋の屋敷の維持など、固定費が暴走していた。

宮脇氏はこれを「ライフスタイルインフレ」と呼び、収入が10倍になると支出も10倍に膨らむ心理が働くと説明した。

さらに約9億円の離婚慰謝料と約17億円の税金未払いが重なり、破産に至ったと述べた。



続いて宮脇氏は、資産を守るための指標として「4%ルール」を解説した。

これは1994年に研究者のウィリアム・ベンゲン氏が示した考え方で、資産の4%を毎年取り崩しても30年間枯渇しない確率は95%以上とされる。

つまり年間支出の25倍の資産があればリタイアが可能で、毎年400万円で暮らすなら1億円が一つの目安となる。

この逆算ではタイソン氏の月4000万円の支出を支えるのに約120億円の元本が必要だが、それに見合う流動資産がなかったという。

さらに宮脇氏は、収入額よりも貯蓄率こそが重要だと強調し、貯蓄率を50～70%に保てば一般的な世帯でも早期リタイアは十分に狙えると語った。

これは富裕層に限らず、収入を増やすだけで安心しがちな一般層にも共通する教訓だといえる。



宮脇氏は、破産は収入の多寡ではなく資産構造の問題だと総括した。

収益を生むキャッシュフロー型の資産を持つこと、固定費を無理に増やさないこと、通貨や資産クラス、地理的な分散を意識することを教訓として挙げた。

最後に宮脇氏は、「どれだけ資産が増えてもポートフォリオという考え方は非常に重要である」と動画を締めくくった。