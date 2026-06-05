

「シンプルすぎて」篇CMカット

６月19日にデビュー２周年を迎える４人組ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）オンライン専用ブランド“LINEMO（ラインモ）”と「SUPER SIMPLE」をテーマとしたコラボレーションを実施。異例のショート動画40本超え＆ローンチから18日間連続、毎朝７時投稿。さらには13週連続公開のビッグプロジェクトを始動する。

【動画】IS:SUEが出演

コンセプトは「SUPER SIMPLE」LINEMO CM

このコラボレーションは、LINEMOの５周年を記念した「LINEMO ５周年大週穫祭」の一環として展開される。デビュー２周年を迎え、さらに表現の幅を広げるIS:SUEと、５周年を迎えたLINEMO。２つの“周年”が重なるタイミングで、ファンやLINEMO利用者への感謝を込めて、CM、ショート動画やコラボキャンペーンなどを順次展開する。

新CMでは、LINEMOのシンプルで選びやすいという魅力を「SUPER SIMPLE」というコンセプトで表現。シンプル過ぎるプランであるが故に、尺が余ってしまうというユニークな演出になっている。

デビュー２周年を現場でお祝い。当日振り入れしたハイレベルなダンスをIS:SUEが完璧に表現

撮影当日は、2026年６月にデビュー２周年を迎える IS:SUE を現場でお祝いする場面も。笑顔で喜びを分かち合う姿からは、節目を迎える４人の絆と、３年目へ向かう覚悟が伝わってきた。撮影が始まると表情は一変。ダンスシーンでは、当日に振り入れしたパートにもかかわらず、すぐに自分たちのものにし、細かな角度や表情、動きのニュアンスまで丁寧に確認しながら、何度もテイクを重ねる姿が印象的。メンバー同士で息を合わせる姿や、監督からの細かなリクエストにも瞬時に対応する高い表現力に、現場スタッフからは驚きの声が上がっていた。

歌の収録では、４人のハモリが一発でぴたりと決まり、現場の空気が一気に引き締まる場面も。高いパフォーマンス力を見せる一方、NGテイクでは思わず笑ってしまうお茶目なやり取りもあり、CM本編のクールな表情とは異なる、かわいらしいメンバーの素顔が垣間見えた。

IS:SUEインタビュー

――デビュー２周年となる６月に公開されるCMとなりますが、起用された際の感想を教えてください。

RIN

２周年ということで、カッコいい衣装でカチッと決めて４人で撮れたのがとても嬉しかったです。ありがとうございます。

NANO

わたしたちがこういう広告撮影ってみんなでセリフを言ったりとかが結構多いと思うので、どんなセリフ言ったりするのかなとか、すごい楽しみでワクワクな気持ちでいっぱいでした。――今回のCM撮影で、苦労した・楽しかったポイントを教えてください。

YUUKI

ダンスが“Not SUPER SIMPLE”でした。

RINO

じゃ、踊っとく？ってレベルの振り付けじゃない。本当に完成した映像すごくかっこよかったし、すごいギャップがあってすごく良かったです。――テーマ「SUPER SIMPLE」から、メンバーので「一番性格がシンプル（分かりやすい）のは誰ですか？

YUUKI

RINは甘いもの食べている時の笑顔とかリアクションがすごい可愛くて。可愛らしいSUPER SIMPLEだと思います。

RINO

NANOちゃんを指しました。シンプルっていうか見たままがそのままなんです、ずっと日常茶飯事で明るくて。思ったこと全部口に出すんですよ。いい意味で表裏がないから、すごいわかりやすいなって思って、NANOちゃんを指しました。――「SUPER SIMPLE」にかけて、メンバーそれぞれに「SUPER〇〇」をつけるとしたら？【RIN】

NANO：「SUPER 美少女」？

RINO：「SUPER PURE」！

NANO：「スーパーストレート」！ いいかもしれない！髪もすっごいきれいなんですよ。

RINO：「SUPER STRAIGHT」（ストレート）」で！

NANO：性格もまっすぐなので。そこかな一番は。【NANO】

YUUKI：「SUPER 陽キャ」！ 「SUPER ポジティブ」！

RINO：「SUPER SUNSHINE」！

NANO：こんな素敵な異名いただいていいんですか? うれしい。

RIN：私は「SUPER BEAUTIFUL」かな。

YUUKI：すべて賛成です！【RINO】

NANO

「SUPER パワフルボイス」も前提として。

NANO

「VENUS」！

YUUKI

「VENUS」！

NANO

ただのヴィーナスじゃなくて「SUPER VENUS」

NANO

「SUPER FUNNY」とかどう？

NANO

「VENUS」でもあるし、「FUNNY」でもある。「FUNNY VENUS」とか？

RIN

「SUPER FUNNY VENUS」！

RINO

ありがとうございます。「SUPER FUNNY VENUS」で！【YUUKI】

RINO

頭もいいし、行動もスマートだし「SUPER SMART」、「HANDSOME」！

NANO

「ELEGANCE」！

RINO

「SUPER SMART HANDSOME」！

NANO

「SUPER SMART HANDSOME ELEGANCE」！ いいかも！

YUUKI

すごくいい気分です（笑）。――デビュー２周年を迎え、これからの活動に向けての意気込みをお聞かせください。

NANO

初心を忘れずに、日頃から感謝の気持ちを持って活動し続けていきたいなって思いますし、やっぱり４人で幸せな気持ちで、みんなが元気で活動することが一番だなってすごく最近身に染みて思うので、４人仲良く、そして周りの人も大切にして、IS:SUEらしくIS:SUE色を全開で咲かせていけたらいいなと思っています。――最後に、このCMをご覧になる皆さんに向けたメッセージをお願いします！

RIN

ダンスも頑張りましたし、ちょっとおもしろい歌も４人で撮ったので、そこに注目していただければと思います。ぜひLINEMO で、IS:SUE と一緒に LINEMO を楽しんじゃってください。

NANO

４人で掛け合いながら撮影をしたりとか、かっこいいダンスをしたりとか、歌を歌ってみたりかか、いろんなことを ４人で挑戦したので、ぜひいろんな方にLINEMOのCM、そしてIS:SUEの良さが伝わるといいなという風に思っています。LINEMOで検索！

RINO

私たちの本職であるアーティストの部分が垣間見えたり、そして普段あんまり見せたことない表情だったり、どこかくすっと笑えるようなシチュエーションもあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。

YUUKI

完成品もほんとにかっこいいものになっていること間違いなしなので、もう誰が見てもスーパーシンプルにかっこよさを感じていただけると思いますので、ぜひたくさん見てくれるとうれしいです。