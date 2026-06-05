野々村友紀子、「家事リスト211項目＋季節の家事リスト85項目」突きつけ 既婚男性ゲストを”論破”
お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：00〜）に出演する。
【番組カット】野々村友紀子の正論にバッサリ…夫婦円満の秘けつを学ぶ男性ゲスト
現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」 。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村による大人気企画「熱血授業」が開講する。テーマは『妻がなぜ怒るのか分からない夫たちの悩み解決SP』 。夫たちが日頃から抱く「なぜそこまで怒るの？」という疑問の裏にある、妻たちの真のメッセージを完全解剖していく。
授業には、鬼越トマホーク・金ちゃん、アンガールズ・山根良顕、純烈・後上翔太、本並健治、2丁拳銃・小堀裕之といった既婚男性陣が集結し、日頃から溜め込んでいる不満や悩みを野々村先生にぶっちゃける。しかし、先生から浴びせられるのは、胸のすくようなマシンガントークと圧倒的な正論の数々。男性陣はたちまち、ぐうの音も出ない状態に追い込まれていくことに。
まずは、男性陣から上がった「家事を頼まれた時に“後でやる”と言ったら怒られる」という切実な悩みに対し、野々村先生の一閃がさく裂する。さらに「家事リスト211項目＋季節の家事リスト85項目」という、想像を絶する膨大な現実を突きつけられた夫たちは、言葉を失うしかない。そして夫たちの主張を裏付けるかのように、妻たちからの容赦ない反撃が幕を開ける。
それぞれの家庭が抱える「家事・育児の理想と現実」。これを見れば、明日からのパートナーへの接し方がガラリと変わるかもしれない、濃厚な「夫婦円満を保つ秘けつ」を届ける
【番組カット】野々村友紀子の正論にバッサリ…夫婦円満の秘けつを学ぶ男性ゲスト
現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」 。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村による大人気企画「熱血授業」が開講する。テーマは『妻がなぜ怒るのか分からない夫たちの悩み解決SP』 。夫たちが日頃から抱く「なぜそこまで怒るの？」という疑問の裏にある、妻たちの真のメッセージを完全解剖していく。
まずは、男性陣から上がった「家事を頼まれた時に“後でやる”と言ったら怒られる」という切実な悩みに対し、野々村先生の一閃がさく裂する。さらに「家事リスト211項目＋季節の家事リスト85項目」という、想像を絶する膨大な現実を突きつけられた夫たちは、言葉を失うしかない。そして夫たちの主張を裏付けるかのように、妻たちからの容赦ない反撃が幕を開ける。
それぞれの家庭が抱える「家事・育児の理想と現実」。これを見れば、明日からのパートナーへの接し方がガラリと変わるかもしれない、濃厚な「夫婦円満を保つ秘けつ」を届ける