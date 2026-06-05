「パパ…私いじめられてるの」娘の告白にパパは!?娘を好きな男子小学生とパパが“緊急会議”【作者に訊く】
家のリビングで沈んでいる様子の娘を見かけ、パパが優しく声をかけた。「悩みでもあるのか？」。すると娘は衝撃の告白をするのだった。「…パパ…私いじめられてるの」「机に花が置かれてて…」と!!「えっ」とパパは驚き、いじめを心配する展開だが、実は一連の出来事は全くをもっていじめではなかった！事の真相とは一体…？
【漫画】本編を読む
娘から学校での出来事を、細かくヒアリングしていくパパ。すると見えてきたのは、いじめの現場ではなく、同級生である“倉持くん”から熱烈アプローチを受けている娘の姿で…!?しかし娘はそれらの言動すべてを“嫌がらせ”と受け取っているため、不憫なことに倉持くんの好意は少しも伝わっていない様子だ。パパはそんな倉持くんをかわいそうに思い、ひと肌脱ぐことにしたのだが…!?
本作『まりちゃんのパパ』を描いたのは、現在ガンガンコミックス(スクウェア・エニックス)にて『善良な不良高校生の日常』を連載している立葵(@hiyokobeya)さんである。立葵さんはこれまで漫画アプリ・マンガワン(小学館)で『恋せよメオト。』や『幸せな恋、集めました。』を連載していた漫画家である。立葵さんに本作を描いたきっかけや構想について話を聞いてみた。
――パパがすごくすてきですね。「ここを見てほしい」という作者こだわりのポイントはありますか？
愛娘が同級生の男の子に好かれていることについて、いろいろな感情を持つパパですが、そのパパが奮闘する様子をぜひ見てほしいなと思います！小学生相手に、大人な対応のようで大人気ない対応をしてしまう悩めるパパをぜひ応援してあげてください。
――本作『まりちゃんのパパ』は単行本『なにがなんでもハッピーエンド〜立葵作品集〜』に収録されている一作と聞きました。本著書にはほかにどのような作品が収録されているのでしょうか？
『まりちゃんのパパ』を含め9作品が収録されています。かなり前に描いたものなので、今見るとだいぶ拙いところも多いのですが…。タイトル通り、「なにがなんでもハッピーエンド」で収まっている作品ばかりですので、ハッピーエンドやコメディが好きな方にぜひ読んでいただきたい一作です。
本作『まりちゃんのパパ』では、複雑な心境ながらも倉持くんの恋に手を貸すことにしたパパ。倉持くんにさまざまなアドバイスをするがどれも空回りしているようで、娘は「そろそろ先生か警察に相談しようと思っていたところ」と言い出した。パパは「緊急会議が必要だ!!」と慌てて倉持くんを呼び出すのだが…!?このあとの展開も最後までお楽しみあれ。
取材協力：立葵(@hiyokobeya)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
娘から学校での出来事を、細かくヒアリングしていくパパ。すると見えてきたのは、いじめの現場ではなく、同級生である“倉持くん”から熱烈アプローチを受けている娘の姿で…!?しかし娘はそれらの言動すべてを“嫌がらせ”と受け取っているため、不憫なことに倉持くんの好意は少しも伝わっていない様子だ。パパはそんな倉持くんをかわいそうに思い、ひと肌脱ぐことにしたのだが…!?
本作『まりちゃんのパパ』を描いたのは、現在ガンガンコミックス(スクウェア・エニックス)にて『善良な不良高校生の日常』を連載している立葵(@hiyokobeya)さんである。立葵さんはこれまで漫画アプリ・マンガワン(小学館)で『恋せよメオト。』や『幸せな恋、集めました。』を連載していた漫画家である。立葵さんに本作を描いたきっかけや構想について話を聞いてみた。
――パパがすごくすてきですね。「ここを見てほしい」という作者こだわりのポイントはありますか？
愛娘が同級生の男の子に好かれていることについて、いろいろな感情を持つパパですが、そのパパが奮闘する様子をぜひ見てほしいなと思います！小学生相手に、大人な対応のようで大人気ない対応をしてしまう悩めるパパをぜひ応援してあげてください。
――本作『まりちゃんのパパ』は単行本『なにがなんでもハッピーエンド〜立葵作品集〜』に収録されている一作と聞きました。本著書にはほかにどのような作品が収録されているのでしょうか？
『まりちゃんのパパ』を含め9作品が収録されています。かなり前に描いたものなので、今見るとだいぶ拙いところも多いのですが…。タイトル通り、「なにがなんでもハッピーエンド」で収まっている作品ばかりですので、ハッピーエンドやコメディが好きな方にぜひ読んでいただきたい一作です。
本作『まりちゃんのパパ』では、複雑な心境ながらも倉持くんの恋に手を貸すことにしたパパ。倉持くんにさまざまなアドバイスをするがどれも空回りしているようで、娘は「そろそろ先生か警察に相談しようと思っていたところ」と言い出した。パパは「緊急会議が必要だ!!」と慌てて倉持くんを呼び出すのだが…!?このあとの展開も最後までお楽しみあれ。
取材協力：立葵(@hiyokobeya)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。