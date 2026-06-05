マリナーズは4日（日本時間5日）、球団創設50周年を祝うイベントでイチロー氏（52＝会長付特別補佐兼インストラクター）がホームランダービーに参加すると発表した。

球団創設50周年イベントは8月7日（同8日）に開催予定で、OBたちがホームランダービーに参加する。レジェンド、ケン・グリフィー氏が「コミッショナー」を務め、ネルソン・クルーズ氏、ジェイ・ビューナー氏がOBチームのそれぞれのキャプテンに就任する。

ホームランダービーに参加するのはイチロー氏のほか、マイク・キャメロン氏やライアン・ローランドスミス氏など。参加者最多はキャメロン氏の通算278本塁打で“本命”となりそうだ。

イチロー氏はMLB通算117本塁打だが、現役時代、打撃練習で軽々とスタンドインさせるなど、並々ならぬ長打力を持った打者として知られている。さらに、引退後も選手と一緒に練習をして汗を流すなど、コンディション維持にも努めている。

ホームランダービーでどんなパフォーマンスを披露するのか、同日のタイガース戦のチケット購入者は試合に加え、ホームランダービーも観戦できる。