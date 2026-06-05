【酔っ払いあるある】「え!?千円儲けた!!」“謎のお金”に大喜び！酒飲み流の“セルフサプライズ”とは【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
「これ、酒飲みの方は絶対あるあるですよね!?」と自信満々に話すのは、お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”のポコミ(@k_pokomi)さん。ある日、コンビニに買い物に来たポコミさんが、レシートをポケットにしまおうとすると、ポケットの中でカサッと紙切れが手に触れる感触が…！取り出してみるとお札が出てきたからポコミさんはビックリ！このお金は一体誰の…？
ポコミさんにとって、身に覚えのないお金がポケットから出てくることは「よくあること」だという。どうやら先日行った居酒屋でのお支払いのお釣りをそのままポケットに入れていたようで、それをすっかり忘れていた様子。「私にとって、セルフプレゼントのド定番です」というポコミさんに本作『ポケット』について話を聞いてみた。
――このエピソードは“酒飲みあるある”なのでしょうか？
自信満々で“あるある”だと自負しております。そろそろ薄着になってきたので、どちらかというと冬のコートのポッケが多いかもしれません。でもこれだけ胸張って“あるある”とか言っておきながら誰からも理解されなかったらウケますよね…。もしかすると「だらしねぇな！ねぇよ!!」って方もいらっしゃるかも…。
――やはりうれしいものでしょうか？
はい。毎回、うれしすぎてアドレナリンがドバドバです。出どころは自分ですが、めっちゃ得した気持ちになるんですよね。もうセルフサプライズと言っても過言ではない！
ポコミさんのブログ『ポコミのぽんこつ日記』には、“全酒好き”に刺さりまくるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出してしまう。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な爆笑作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいない”ことを確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
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