7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

主演の比嘉愛未、産婦人科専攻医役の松島聡に続き、セレブ病院のコンシェルジュ・成宮忍（なりみや・しのぶ）役として前田敦子の出演が決定！

日本テレビ系連続ドラマへのレギュラー出演は、2024年放送の「厨房のありす」以来2年ぶりの前田。本作で演じる成宮は、日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ。丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉には相手を見透かしたような鋭さがある。仕事ぶりは完璧で隙がない一方、私生活は謎に包まれており、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせているキャラクターだ。

院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉愛未）や専攻医・永坂海斗（松島聡）と共に、様々な事情を抱えた妊婦と向き合っていく。

当記事では、前田のコメントを紹介。

＜前田敦子 コメント＞

私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミをいれる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆様に様々な角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください。

※コンシェルジュ 成宮忍（なりみや・しのぶ） ・・・ 前田敦子

聖フィオナ病院のコンシェルジュ。ソーシャルワーカーの資格を持つ。

丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉にはどこか相手を見透かしたような鋭さがある。

名探偵さながらの観察眼と洞察力の持ち主。