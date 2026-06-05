今年10月に放送予定の池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが同時進行で描かれる、かつてないスケールの感動作となっている。

これまで発表したキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重 亮役に大泉 洋、センターディレクターの宮本菜月役に伊藤沙莉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾 聰。各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫といった実力派俳優が顔をそろえる。箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥 智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が集結した。

■3ショットビジュアル 撮影時の様子は？

本日、大泉、伊藤、山下が揃った3ショットビジュアルを解禁。中央にはスーツのジャケットを肩に掛けた主人公・徳重 亮役の大泉。その両脇には、黒の衣装で統一した宮本菜月役の伊藤と甲斐真人役の山下が並ぶ。力強く前を見据える3人の表情からは、それぞれが背負う使命や覚悟がにじみ出ており、本作が描く「箱根駅伝」と「中継の舞台裏」、その最前線に立つ人々の物語を象徴するようなビジュアルに仕上がっている。

そんな重厚感あふれるビジュアル撮影の裏側では、終始笑いの絶えない時間が流れていた。撮影中、自身のカットを確認した大泉は「何か足りないな……」と周囲を見回し始める。すると近くにいた日本テレビの局長が締めていた青いネクタイに目を留め、「それ、ちょっと貸してもらえます？」とひと言。そのままネクタイを借りて撮影に臨みビジュアル撮影を行うという、前代未聞（？）の出来事もあった。

大泉は、ジャケットを肩に掛ける角度や腕まくりの具合、視線の向け方に至るまで細部にこだわり、テレビ局の命運を背負うチーフプロデューサー・徳重 亮という人物像を追求。一枚のビジュアルに込められた思いが伝わってくる撮影となった。

山下は古豪・明誠学院大学の再建を託された監督・甲斐真人らしい精悍な存在感を発揮。伊藤もまた、徳重の右腕として奔走するセンターディレクター・宮本菜月の強い意志を感じさせる佇まいで、それぞれのキャラクターを見事に体現した。

大泉は撮影されたカットを確認しながら、スタッフを巻き込んでは笑いを誘う場面もあり、現場は終始和やかな雰囲気に包まれていた。シリアスなビジュアルからは想像できないほど朗らかな空気の中で撮影は進み、座長・大泉らしいサービス精神が光る撮影となった。

■全国各地で大規模なロケが実現

ドラマ本編映像を使用した30秒の特報映像も初解禁（URL：https://www.youtube.com/watch?v=lwVT3tAr2Xw）。本作は今年1月、「箱根駅伝編」の撮影からクランクイン。この映像からも垣間見えるのが、全国各地を舞台に行った大規模ロケのスケールだ。

本作では、箱根駅伝のルートを再現するため、幹線道路や駅前通りなど実際の公道を使用して撮影を実施。地域住民の協力が不可欠となる中、全国のフィルムコミッションとの連携により、各地で大規模なロケが実現した。

中でも、東京のコースを再現するために駅前通りなどを使用した岡山県や広島県での撮影は、地元関係者から「これまで経験したことがない規模」との声が上がるほど。岡山・広島エリアで募集したボランティアエキストラの応募総数は2万人を超え、多くの人々が作品づくりを支えた。

連日にわたる撮影では生活道路の一部規制も行われたが、地域住民の理解と協力によって撮影は進行。駅伝監督・甲斐真人役を演じる山下も自身のSNSで道路の一部封鎖への理解に感謝を示し、「ご協力頂きました事、チーム一同、深く感謝申し上げます。おかげで臨場感のある瞬間を撮影できました」とコメント。さらに「作品を通して恩返しできるよう最後まで取り組んでいきます」と、地域への思いをつづっている。

また、ランナー役の小林が沿道に集まったボランティアエキストラへ自ら感謝を伝え、一人ひとりに挨拶して回る様子を収めた動画も話題に。SNSでは100万回再生を突破するなど、大きな反響を呼んだ。

撮影は岡山県、広島県のほか、静岡県、愛知県、千葉県、群馬県など全国各地で実施。さらに神奈川県では、実際の箱根駅伝コースを使用したロケも行った。今回解禁の特報映像では、その大規模ロケの成果を垣間見ることができる。実際の駅伝中継で使用される移動中継車やバイクカメラも各地へ運び込み、本番さながらのスケールで撮影を敢行。全国各地の協力によって実現した“箱根駅伝”の映像表現にも注目が集まりそうだ。

池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。大泉主演、池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、今年の10月に放送予定。

■イントロダクション

走る者、伝える者--

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか--

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ--

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実-- そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉 洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森 雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/orehako/

TVer：https://tver.jp/series/srxehhz42z

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