1881年に創業し、生原酒「菊水ふなぐち」などを製造、販売する菊水酒造の公式「X」アカウントが、バウムクーヘンの“危険な”食べ方を紹介しています。

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絵文字をタップすると危険…現れたのは？

公式アカウントは、「酒の絵文字をタップすると、危険です」と、“酒の絵文字”とともに投稿しました。絵文字をタップするとリプライ欄が展開し、先の投稿を表示するというX上での「ミーム」を活用したもの。

「危険」という言葉を無視して絵文字をタップすると、公式アカウントの「ああああああああああああああ」というメッセージとともに、バウムクーヘンを「菊水ふなぐち」に浸した8秒の映像が流れます。

投稿には、タップしてしまった人たちから、「タップしちゃったよ！」「押してしまいました」「血糖値爆上がり」「吹いた！」「最高のマリアージュ」との声が上がっています。

公式アカウントは過去にも、X上の「カステラに日本酒を染みこませてはいけません。止まらなくなります。危険なのでまねしないように」という投稿に反応する形で「やりました。非常に危険です。ふなぐちにカステラを付けてはいけません。特にざらめ付きのカステラでは絶対にやらないでください」と、「菊水ふなぐち」にカステラを浸す食べ方を紹介し、1500万回以上表示され、5.9万ものいいねを集め、大きな話題となりました。