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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本のエンタメがスゴい！映画・マンガ・アニメ！」を公開した。動画では、異例の大ヒットを記録した映画『国宝』や鳥山明氏の功績、ディズニー映画の不振などを取り上げ、日本エンタメの魅力とコンテンツ業界の現状について多角的な視点で語っている。



動画の冒頭で竹田氏は、映画『国宝』が興行収入100億円を突破したことに言及。3時間という長尺や歌舞伎役者の一代記といった「売れないジンクス」を覆した背景について考察した。松竹の全面協力が得られず東宝配給となった裏事情に触れつつ、監督自身のルーツが作品のテーマである「血」や「一門か、よそ者か」といった葛藤と重なったことが、作品に深みを与えたと分析した。



続いて、逝去した漫画家の鳥山明氏に触れ、「この人1人がいるかいないかによって、日本のアニメとかポップカルチャーは全然違ったものになってたはず」と絶大な影響力を称賛。一方で、巨額の赤字が報じられたディズニーの実写版『白雪姫』を取り上げ、過度なポリコレ配慮や高騰する制作費に苦しむハリウッドの現状を指摘した。「映画自体がちょっと斜陽産業になってる」と語り、独自のビジネスモデルで台頭するNetflixの優位性を強調している。



さらに、Netflix版『新幹線大爆破』における日本の鉄道運行システムの緻密な描写を「世界に発信できる映画になった」と絶賛。終盤では自身が足を運んだ「大阪万博」の体験談にも触れ、一部の批判的な声に対して「せっかく行ったんだから、色々と吸収して感動しようと思ったら色んな感動できたはず」と指摘した。日本のエンタメが持つ底力を評価するとともに、物事の中から面白さを見つける姿勢の大切さを説き、動画を締めくくった。