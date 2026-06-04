週末はどこ行く？大阪のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント12選[2026年6月6日・7日]
今回は2026年6月6日(土)・7日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】暑い日にぴったりの水遊びができる噴水広場が登場
■蓬莱さんのお天気教室(イオンモール茨木 / 6月6日)
情報番組『かんさい情報ネットten.』や『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のお天気キャスターとしておなじみの蓬莱(ほうらい)大介さんが、イオンモール茨木にやってくる。天気や気候変動、防災について楽しく学べるトークイベントを開催。気象予報士ならではの知識を活かした質問コーナーやクイズ大会もあり、子どもから大人まで楽しむことができる。
【蓬莱さんのお天気教室】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年6月6日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料
■水てっぽうシューティング(イオンモール鶴見緑地 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。制限時間内にどれだけボールを落とせるかを競って、盛り上がること間違いなし。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール鶴見緑地 屋外フルールガーデン / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加
■水上で大はしゃぎ！アクアボール体験(イオンモール茨木 / 6月6日・7日)
水の上を散歩しているかのような不思議な感覚を味わえるアクティビティ「アクアボール」を体験できるイベント。透明の巨大なボールの中に入って、水の上を走ったり、コロコロと転がったり、約5分間自由自在に動き回って楽しめる。水にぬれることがないので着替えがいらず、気軽に体験することできる。
【水上で大はしゃぎ！アクアボール体験】イオンモール茨木 JR側屋外広場 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00(最終受付15:50) / 参加費200円。イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き / 荒天時中止
/ 小学生以下、身長160センチ未満かつ体重50キロ未満限定
■水てっぽうシューティング(イオンモール大日 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。恐竜のたまごのオブジェの上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール大日 B1 屋外テラス / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加。B1屋外テラスに着替えスペースあり
■MYボトルデザインコンテストワークショップ(イオンモールりんくう泉南 / 6月6日・7日)
オリジナルのマイボトルをデザインできるワークショップ。全国のイオンモールで開催中の「MYボトルデザインコンテスト」に関連したイベントで、その場で絵を描き、コンテストへの応募が可能。環境問題を考えながら、世界にひとつだけのマイボトルデザインにチャレンジすることができる。ワークショップの参加者には、味の素AGF株式会社よりマイボトル用スティック試供品が各日先着100人にプレゼントされる。
【MYボトルデザインコンテストワークショップ】イオンモールりんくう泉南 2F 3COINS前ブリッジ / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00 / 入場無料 / 各日定員100人
■水てっぽうシューティング(イオンモール四條畷 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール四條畷 屋外 空のステージ前 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加
■ダンボールでお店屋さんをつくろう(イオンモール四條畷 / 6月6日・7日)
ダンボールを使った店作りワークショップ。想像力を働かせて店のフレームをデザインし、工夫しながら商品を自由に表現して自分だけのオリジナルショップを完成させることができる。店長になりきりながら、ごっこ遊びを楽しむことができる。参加者には、特典として3階楽市楽座のクレーンゲーム1回無料券がプレゼントされる。
【ダンボールでお店屋さんをつくろう】イオンモール四條畷 1F 水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / (1)10:00〜、(2)11:00〜、(3)12:00〜、(4)13:00〜、(5)14:00〜、(6)15:00〜 / 入場無料 / 各日先着100人。当日10:00より会場にてすべての回の整理券を配布 / 小学生以下限定、要保護者同伴
■オリジナル鉢植えポットづくり(イオンモール鶴見緑地 / 6月6日・7日)
小学生以下を対象にしたオリジナル鉢植え作りができるワークショップ。あらかじめ用意されたポットに自由にペイントし、世界にひとつだけのオリジナルデザインの鉢を完成させる。その場で土や苗を植える体験を通じて、環境への意識を高めることを目的として実施される。完成した鉢植えは持ち帰り、自宅に飾って楽しむことができる。
【オリジナル鉢植えポットづくり】イオンモール鶴見緑地 1F グリーンコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00(各日定員100人に達し次第終了) / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で100円引き / 定員各日100人 / 小学生以下限定 / 汚れてもいい服装で参加
■オリジナルMYタンブラー(イオンモール日根野 / 6月6日・7日)
繰り返し使えて使い捨てゴミの削減にも役立つ、環境に優しい「MYタンブラー」を作るワークショップ。好きなイラストや名前を描いて、自分だけのオリジナルデザインのタンブラーを作ることができる。また、同時開催中の「MYボトルデザインコンテスト」や「MYボトルデザインコンテスト ワークショップ」にも参加することができる。
【オリジナルMYタンブラー】イオンモール日根野 1Fグリーンパークストピック横 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00(各日定員50人に達し次第終了) / 参加費200円。イオンモールアプリのクーポン利用で100円引き
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■アーテックリンクスでまとあてロボットをつくろう！(イオンモール日根野 / 6月7日)
プログラミングキット「アーテックリンクス」を使った、親子で楽しくプログラミングを学べるワークショップ。アーテックリンクスと参加者が描いた絵を組み合わせて的を作り、的が倒れると音が鳴り、ライトの色によって音が変わる仕組みをプログラミングする。親子で教え合いながら、ものづくりやプログラミングを気軽に体験することができる。
【アーテックリンクスでまとあてロボットをつくろう！】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月7日(日) / 10:30〜11:30、12:00〜13:00、13:30〜14:30、15:00〜16:00、16:30〜17:30 各回先着10組 / 入場無料 イオンモールアプリ会員限定。1人1回限り参加可能 / 当日10:00より1Fであいの広場の受付カウンターで受付/ 小学生以下限定、要保護者同伴
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】暑い日にぴったりの水遊びができる噴水広場が登場
■蓬莱さんのお天気教室(イオンモール茨木 / 6月6日)
情報番組『かんさい情報ネットten.』や『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のお天気キャスターとしておなじみの蓬莱(ほうらい)大介さんが、イオンモール茨木にやってくる。天気や気候変動、防災について楽しく学べるトークイベントを開催。気象予報士ならではの知識を活かした質問コーナーやクイズ大会もあり、子どもから大人まで楽しむことができる。
■水てっぽうシューティング(イオンモール鶴見緑地 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。制限時間内にどれだけボールを落とせるかを競って、盛り上がること間違いなし。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール鶴見緑地 屋外フルールガーデン / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加
■水上で大はしゃぎ！アクアボール体験(イオンモール茨木 / 6月6日・7日)
水の上を散歩しているかのような不思議な感覚を味わえるアクティビティ「アクアボール」を体験できるイベント。透明の巨大なボールの中に入って、水の上を走ったり、コロコロと転がったり、約5分間自由自在に動き回って楽しめる。水にぬれることがないので着替えがいらず、気軽に体験することできる。
【水上で大はしゃぎ！アクアボール体験】イオンモール茨木 JR側屋外広場 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00(最終受付15:50) / 参加費200円。イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き / 荒天時中止
/ 小学生以下、身長160センチ未満かつ体重50キロ未満限定
■水てっぽうシューティング(イオンモール大日 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。恐竜のたまごのオブジェの上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール大日 B1 屋外テラス / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加。B1屋外テラスに着替えスペースあり
■MYボトルデザインコンテストワークショップ(イオンモールりんくう泉南 / 6月6日・7日)
オリジナルのマイボトルをデザインできるワークショップ。全国のイオンモールで開催中の「MYボトルデザインコンテスト」に関連したイベントで、その場で絵を描き、コンテストへの応募が可能。環境問題を考えながら、世界にひとつだけのマイボトルデザインにチャレンジすることができる。ワークショップの参加者には、味の素AGF株式会社よりマイボトル用スティック試供品が各日先着100人にプレゼントされる。
【MYボトルデザインコンテストワークショップ】イオンモールりんくう泉南 2F 3COINS前ブリッジ / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00 / 入場無料 / 各日定員100人
■水てっぽうシューティング(イオンモール四條畷 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール四條畷 屋外 空のステージ前 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / 小学生以下限定 / ぬれてもいい服装で参加
■ダンボールでお店屋さんをつくろう(イオンモール四條畷 / 6月6日・7日)
ダンボールを使った店作りワークショップ。想像力を働かせて店のフレームをデザインし、工夫しながら商品を自由に表現して自分だけのオリジナルショップを完成させることができる。店長になりきりながら、ごっこ遊びを楽しむことができる。参加者には、特典として3階楽市楽座のクレーンゲーム1回無料券がプレゼントされる。
【ダンボールでお店屋さんをつくろう】イオンモール四條畷 1F 水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / (1)10:00〜、(2)11:00〜、(3)12:00〜、(4)13:00〜、(5)14:00〜、(6)15:00〜 / 入場無料 / 各日先着100人。当日10:00より会場にてすべての回の整理券を配布 / 小学生以下限定、要保護者同伴
■オリジナル鉢植えポットづくり(イオンモール鶴見緑地 / 6月6日・7日)
小学生以下を対象にしたオリジナル鉢植え作りができるワークショップ。あらかじめ用意されたポットに自由にペイントし、世界にひとつだけのオリジナルデザインの鉢を完成させる。その場で土や苗を植える体験を通じて、環境への意識を高めることを目的として実施される。完成した鉢植えは持ち帰り、自宅に飾って楽しむことができる。
【オリジナル鉢植えポットづくり】イオンモール鶴見緑地 1F グリーンコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00(各日定員100人に達し次第終了) / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で100円引き / 定員各日100人 / 小学生以下限定 / 汚れてもいい服装で参加
■オリジナルMYタンブラー(イオンモール日根野 / 6月6日・7日)
繰り返し使えて使い捨てゴミの削減にも役立つ、環境に優しい「MYタンブラー」を作るワークショップ。好きなイラストや名前を描いて、自分だけのオリジナルデザインのタンブラーを作ることができる。また、同時開催中の「MYボトルデザインコンテスト」や「MYボトルデザインコンテスト ワークショップ」にも参加することができる。
【オリジナルMYタンブラー】イオンモール日根野 1Fグリーンパークストピック横 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜17:00(各日定員50人に達し次第終了) / 参加費200円。イオンモールアプリのクーポン利用で100円引き
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■アーテックリンクスでまとあてロボットをつくろう！(イオンモール日根野 / 6月7日)
プログラミングキット「アーテックリンクス」を使った、親子で楽しくプログラミングを学べるワークショップ。アーテックリンクスと参加者が描いた絵を組み合わせて的を作り、的が倒れると音が鳴り、ライトの色によって音が変わる仕組みをプログラミングする。親子で教え合いながら、ものづくりやプログラミングを気軽に体験することができる。
【アーテックリンクスでまとあてロボットをつくろう！】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月7日(日) / 10:30〜11:30、12:00〜13:00、13:30〜14:30、15:00〜16:00、16:30〜17:30 各回先着10組 / 入場無料 イオンモールアプリ会員限定。1人1回限り参加可能 / 当日10:00より1Fであいの広場の受付カウンターで受付/ 小学生以下限定、要保護者同伴
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。