大好きな父ちゃんが遊びに来ると、普段はしっかり者のお兄ちゃん猫が愛らしすぎる姿に…？赤ちゃん時代から変わらない微笑ましい光景が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6.4万回再生を突破し、「ほんと相思相愛ですね！！」「甘え方が半端ない」「深い愛情と絆を感じますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：『赤ちゃんのころお世話してくれた人』が家に来た結果→黒猫が大喜びして…『相思相愛な光景』】

お兄ちゃん猫の“赤ちゃん返り”

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、ママさんのご両親である父ちゃんと母ちゃんが遊びに来た日のご様子。大好きな父ちゃんの抱っこでご満悦な表情を見せているのは、黒白猫の「くまごろう」くんです。

2匹の同居猫さんとご家族と暮らすくまごろうくんは、普段は赤ちゃんの面倒も見てくれるイクメンお兄ちゃん。しかし、父ちゃんには「もう離れにゃい！」とばかりにべったりと甘えん坊になり、赤ちゃん返りをしてしまうのだそうです。

ずーっと相思相愛なふたり

生後間もなく保護されたくまごろうくんは、元々は保護猫活動をされているご実家で暮らしていたそう。出会った時はわずか174グラムの乳飲み子だったそうで、ご両親の愛情をたっぷりと受けて大切に育てられたといいます。

3時間おきのミルク担当でもあった父ちゃんを慕い、首元を吸う“父ちゃん吸い"をする姿が印象的だったというくまごろうくん。まさに親子なふたりの関係は、離れて暮らす今も変わらないのだそう。存分に甘えてうっとりと幸せそうなくまごろうくん、可愛すぎます。

父ちゃんは僕のもの！

父ちゃんの関心が赤ちゃんに向いた時には、さらによじ登ってとられまいと密着する姿も！独占欲全開なくまごろうくんに父ちゃんもメロメロで、ドヤ顔を見せていたそうです。

それからもふたりはラブラブな時間を過ごし、父ちゃんが赤ちゃんを抱っこしている間も、不満そうながらも隣をキープする徹底ぶりだったそう。それだけに、ご両親の帰宅後はしょんぼり。なんとも寂しげな様子を見せるくまごろうくんなのでした。

投稿には「ずーっとごろしゃんは父ちゃんっ子♡」「ベビごろうちゃんのチュパチュパ可愛い～w」「ごろうちゃんの父ちゃん愛は不滅なんですね」「父ちゃんがうらやましい」「大切に育ててもらった事をずっと忘れないくまごろう君がイクメン猫さんなの納得です」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、3匹の猫さんたちとご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。お兄ちゃん業務に励むくまごろうくんの姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。