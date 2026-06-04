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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【意外な理由】韓国に帰った瞬間、耳と体が耐えられない…日本生活7年の韓国人が感じた“逆カルチャーショック”3選｜なぜこうなった？」と題した動画を公開した。動画では、日本で約7年間生活している韓国人のジュノさんをゲストに招き、一時帰国した際に韓国で感じた「逆カルチャーショック」について、独自の視点から3つのポイントを語っている。



最初のテーマは「車のクラクション」について。韓国に到着して外に出ると、すぐに鳴り響くクラクションに驚いたとジュノさんは振り返る。日本ではうるさいクラクションを聞くことが少ないが、韓国では「パリパリ（早く早く）」という文化が根底にあり、1日に何度も耳にするという。日本では歩行者優先で安全運転が徹底されているのに対し、韓国ではマナーが悪い車や危険な運転に対して「注意してね」という意味合いでクラクションを鳴らすことが多いと、日韓の交通事情の違いを解説した。



2つ目のショックは「街中でぶつかっても謝らない」こと。電車内や駅の乗り換えなどで人と肩がぶつかっても、韓国では「すみません」と言わず素通りする人が多いという。満員電車が多い日本でも、ぶつかった際には謝罪の言葉を交わしたり、周囲を意識してぶつからないように配慮する傾向がある。ジュノさんは、カナダに滞在していた際も「Excuse me」と声を掛け合う文化があったことに触れ、韓国で謝らないのは人口密度の問題だけでなく、人々の「心の余裕」が影響しているのではないかと推測した。



3つ目は「風景がずっと一緒」であるという点。韓国では車線が6から8車線と広く運転しやすい反面、人々が住むアパート（マンション）の周辺には、同じような商業ビルが立ち並んでいる。建物の1階にはコンビニやカフェ、マッサージ店、皮膚科などが一通り揃っており、ビルから出る必要がないほど生活は便利だという。しかし、ジュノさんは「効率はいいのに面白くはない」と本音をこぼし、日本の表参道や代官山のように、街ごとの特色があまり感じられないと語った。



韓国ならではの効率やスピードを重視する社会構造と、日本での思いやりや安全意識を比較したトークは、終始興味深い内容となった。日本生活が長くなったことで見えてきた、母国の意外な一面とリアルな分析が楽しめる対談となっている。