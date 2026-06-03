「もう年金使い切っちゃった」と嘆きながら…年金月22万円・69歳主婦がやめられない“愛する我が子”への貢ぎ物

子どもが独立し、夫婦だけの暮らしが続く老後。そんな日々のなかで、ペットを「家族以上の存在」と感じるシニアは少なくありません。自分の食費や医療費は切り詰めても、“我が子”のためならお金を惜しまない――。愛情の裏側で、老後資金が減っていくシニア世帯の実情とは？

自分の医療費は削っても、“我が子”の贅沢は削れない

関東郊外の住宅街に暮らす恵子さん（仮名・69歳）は、同い年の夫と2人暮らしです。夫婦の年金額は月約22万円。住宅ローンは完済、子どもも巣立っているため、地方都市で暮らすには十分な額に見えます。しかし、実際には赤字転落の影がチラつく状況です。

「この子は、なにより大切な存在。もう我が子同然です」

恵子さんの言う“この子”とは、愛犬であるトイプードルの「チョコちゃん（仮名・8歳）」。恵子さんの生活はまさにチョコちゃんを中心に回っています。

高級ドッグフードやおやつ、サプリメントに、1ヵ月に1回のトリミング（1回8,500円）。トイレシートなどの消耗品に、専用の洋服。ペット保険の保険料は月あたり4,500円ほど。ペット関連だけで毎月4万〜5万円が飛んでいきます。

一方で、自身の昼食は見切り品の惣菜パンやカップラーメン。洋服も、たまにセール品を買う程度。風邪や体調不良でも滅多なことでは病院に行かず、「自分にはお金をかけない」と言い切ります。

総務省「家計調査（2025年）」によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、可処分所得約22.2万円に対し、消費支出は約26.4万円。平均で毎月約4.2万円が不足する計算です。そのうえ、ペット費用の負担がかさめば、貯金を取り崩すことになるのも当然です。

実際、定年時に1,200万円ほどあった恵子さん夫婦の貯蓄は、すでに800万円を割り込もうとしています。

「『振り込まれた年金、もう使い切っちゃった』って言いながら、ついお金を貢いじゃう。もう、この子の“下僕”といっても過言じゃありません（笑）。ただ、夫の持病の薬代もあるし、いつまでこの生活を続けられるか……。でも、チョコにはできる限り長生きしてほしい。そう思うと、財布を開いてしまうんです」

“我が子”を最期まで面倒見るために

チョコちゃんを迎え入れたのは、2人の子どもが相次いで独立したことがきっかけ。いわゆる「空の巣症候群（からすしょうこうぐん）」で塞ぎ込んでいた恵子さんを見かねて、夫が提案してくれたものです。

子どもが自立し、社会との繋がりが薄れた人にとって、ペットは単なる愛玩動物を超え、「自分を無条件で肯定し、必要としてくれる唯一の存在」になることがあります。それ自体に問題はありませんが、その深い愛情が、身の丈に合わない過剰な消費に結びついてしまえば、話は変わってきます。

近年、ペットフードの原材料高騰や獣医療の高度化により、ペットの維持費自体も上昇しています。「長生きのため体に良いものを与えたい」「可愛い姿でいてほしい」という親心。限られた年金収入で暮らしているにも関わらず、自分の健康維持費や娯楽費を削って、ペットにお金を注いでしまう――。

「エアコン代がもったいないから自分の寝室は我慢するが、犬のためにリビングは24時間つけっぱなしにする」「自分の歯医者の通院は先延ばしにするが、犬の歯石除去には数万円払う」

しかし、もし飼い主であるシニア自身が経済的に破綻したり、健康を害して入院することになれば、その「我が子（ペット）」を守ることはできません。ペットへ愛情をかけることは、もちろん悪いことではありませんが、共倒れを防ぐためには冷静な線引きをすることが必要です。

恵子さんのケースでいえば、おやつや洋服などの変動費を見直すこと。フードやトリミングは健康に直結するので削りにくいかもしれませんが、おやつや洋服はコントロールしやすい部分です。

「この子がいない人生なんて考えられない」――そう語るシニアこそ、まずは自分自身の家計を固めるべきです。自分が健康で、経済的に安定していること。それこそが、愛する“我が子”を最後まで、責任を持って看取るための、最大の条件なのです。