6·î6ÆüÈ¯Çä¡ÖHG ¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤¬¸ø³«
¡ÚHG ¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¡Û 6·î6Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,180±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï6·î6Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¢¥Ê¡×¤¬Åë¾è¤·¤¿AT¤òHG´ð½à¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¡ÖHG ¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³Æ¼ï³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¡×ÆÃÍ¤Î¥Ü¥Ç¥£¿§¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ßÃå¥Ýー¥º¤ä¥¢ー¥à¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥íー¥éー¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥Ýー¥º¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä°ì¼°¤È3D¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü½é¸ø³«¡Û- BANDAI HOBBY¸ø¼°¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@HobbySite) June 3, 2026
2026Ç¯6·î6Æü (ÅÚ) È¯ÇäÍ½Äê
HG ¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/dRljPYYvx4#¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º #¥Õ¥£¥¢¥Ê #¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥° pic.twitter.com/kiCNalQAYf
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º