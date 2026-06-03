¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ÊÒÆ»4,390±ß¤«¤é¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿ー¹ñÆâÀþ¡¦¹ñºÝÀþ¥»ー¥ë¡¡6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÈÎÇä¡¡ÍÎÁ²ñ°÷¤Ï¤µ¤é¤Ë300±ßOFF
¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ8Ï©Àþ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢3Ï©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»ー¥ë¤ò6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
´ü´Ö¤Ï6·î8Æü¡Ê·î¡Ë16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é8·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡Ê°ìÉôÏ©Àþ¤Ï8·î24Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤âÂÐ¾Ý¡Ë¡£
ÍÎÁ²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖClub Jetstar¡×¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë300±ßOFF¤Î³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ë¤â¥»ー¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ü´Ö
2026Ç¯6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬～6·î8Æü¡Ê·î¡Ë16»þ59Ê¬
Åë¾è´ü´Ö
2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨½ü³°´ü´Ö¤¢¤ê
¢¨°ìÉôÏ©Àþ¤Ï8·î24Æü¡Ê·î¡Ë～8·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤âÂÐ¾Ý¡Ê½ü³°´ü´Ö¤¢¤ê¡Ë