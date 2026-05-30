バルガスは延長10回に劇的な逆転サヨナラ2ラン

【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に出場し、右足を負傷して途中交代した。チームはミゲル・バルガス内野手の劇的な逆転サヨナラ2ランで勝利を飾ったが、主砲の離脱というアクシデントに見舞われている。試合後、サヨナラ打を放ったバルガスが村上への思いを明かした。

村上は3回1死一塁での第2打席、二ゴロに倒れた際に一塁へ全力疾走した直後、右太腿裏を押さえて負傷交代した。球団は右ハムストリングの張りと発表している。主砲を欠いたチームだが、9回に西田陸浮外野手の同点スクイズで追いつく。延長10回2死二塁からバルガスが左中間へ劇的な逆転サヨナラ弾を放ち勝利を手にした。

開幕から圧倒的なペースで本塁打を量産し、打線を牽引してきた村上の離脱はチームにとって非常に大きな痛手といえる。ウィル・ベナブル監督は試合後、数週間の離脱になる可能性を示唆した。

地元放送局「シカゴ・スポーツネット」では、殊勲のバルガスがインタビューに応えた。「ムネが出ていなかったら自分がパワーヒッターの役を買ってでなくちゃと思ったんだ……いや、ただの冗談だよ」と振り返った。「全員が同じ理解でいると思う。ムネはチームの大きな部分を占めていてチームに多くのものをもたらしくてくれる」と存在の大きさを語った。

負傷後も残っていた村上に対し「彼は残っていてクラブハウスで全員を待ち構えていた。それを見るとチームはもっと団結する。当然だ。全員で彼を支える。（怪我が）悪いものでないことを願うよ」と結束を強調した。さらに「ああ、僕は無口な方なんだが、彼が祝福してくれた。（クラブハウスに）戻って彼ともっと話せたらいいね」と祈っていた。（Full-Count編集部）