『Mステ』過去140回出演…嵐の超貴重映像を大放出 事務所の後輩たちが選ぶ「嵐の最強ソングBEST5」【アーティスト＆楽曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、今夜29日に放送される。今回は事務所の後輩たちが選ぶ「嵐の最強ソングBEST５」として、５月31日で活動終了する嵐の特別VTR企画を放送する。
【写真】今週も豪華！最後のテレビパフォーマンスをするSHISHAMOほか出演者一覧
「後輩たちが選ぶ！もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」と題し、事務所の後輩たちが選んだ「嵐の最強ソングBEST5」を発表。Mステ過去140回の出演の中から、嵐の超貴重映像を大放出。果たしてどんなステージパフォーマンスが登場するのか。
さらに、「Mステ・ラストステージ特集」として、これまで番組が見届けてきたラストステージや解散メッセージも一挙公開。Mステならではの秘蔵映像をさまざまな年代で届ける。
また６月13日・14日の地元川崎で開催するスタジアムワンマンライブで活動終了をするSHISHAMOが最後のテレビパフォーマンス。NTTドコモ『ドコモの学割』CMソングとして人気を博した「明日も」と、2020年リリースの「明日はない」の２曲を披露する。
きゃりーぱみゅぱみゅは、2012年から2018年まで約６年にわたってアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌として親しまれた「キミに100パーセント」を、同じ事務所の後輩・FRUITS ZIPPERとコラボパフォーマンスする。
ほかにも、FRUITS ZIPPERは「ぱわーオブらぶ」をテレビ初披露。そしてAIは話題のドラマ主題歌「It's You」を。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1・INIから特別に結成されたユニット「JI BLUE」（ジェイアイブルー）は、公式テーマソング「景色」をテレビ初披露。NEWSは５月18日リリースの「KMK」を。BABYMONSTERはMV１億3000万回再生突破の「CHOOM」を日本のテレビで初披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧
AI「It's You」
きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」
JI BLUE「景色」
SHISHAMO「明日も」「明日はない」
NEWS「KMK」
BABYMONSTER「CHOOM」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
【写真】今週も豪華！最後のテレビパフォーマンスをするSHISHAMOほか出演者一覧
「後輩たちが選ぶ！もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」と題し、事務所の後輩たちが選んだ「嵐の最強ソングBEST5」を発表。Mステ過去140回の出演の中から、嵐の超貴重映像を大放出。果たしてどんなステージパフォーマンスが登場するのか。
また６月13日・14日の地元川崎で開催するスタジアムワンマンライブで活動終了をするSHISHAMOが最後のテレビパフォーマンス。NTTドコモ『ドコモの学割』CMソングとして人気を博した「明日も」と、2020年リリースの「明日はない」の２曲を披露する。
きゃりーぱみゅぱみゅは、2012年から2018年まで約６年にわたってアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌として親しまれた「キミに100パーセント」を、同じ事務所の後輩・FRUITS ZIPPERとコラボパフォーマンスする。
ほかにも、FRUITS ZIPPERは「ぱわーオブらぶ」をテレビ初披露。そしてAIは話題のドラマ主題歌「It's You」を。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1・INIから特別に結成されたユニット「JI BLUE」（ジェイアイブルー）は、公式テーマソング「景色」をテレビ初披露。NEWSは５月18日リリースの「KMK」を。BABYMONSTERはMV１億3000万回再生突破の「CHOOM」を日本のテレビで初披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧
AI「It's You」
きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」
JI BLUE「景色」
SHISHAMO「明日も」「明日はない」
NEWS「KMK」
BABYMONSTER「CHOOM」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」