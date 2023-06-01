【Amazon：Acer Predator M.2 SSD】 セール期間：5月27日～6月2日23時59分

Acer Predator GM7000 ヒートシンクモデル

AmazonにてAcer PredatorのM.2 SSDが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

対象商品には、「Predator GM9000」2TBや、「Predator Gen5」2TB、「Predator GM7000 ヒートシンクモデル」2TBがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Acer Predator GM9000 2TB

最新PCIe Gen5×4対応により、最大14,000MB/秒の読み取り速度（書込は最大13,000MB/秒※）を実現するM.2 SSD。従来Gen4 SSDの約2倍に及ぶ超高速性能で、大容量ゲームや高解像度動画ファイルも数秒でロードでき、生産性と快適さを飛躍的に向上させる。

内蔵DRAMキャッシュにより、頻繁なデータアクセスでも卓越した高速応答を発揮する。大量データの連続転送でも速度低下を最小限に抑え、フラッシュメモリへの負荷軽減によってSSDの耐久性向上にも貢献。

最先端6nmプロセスで製造された高効率コントローラーを採用。従来世代（12nm）に比べ電力効率が大幅に向上し発熱を抑制し、ヒートシンク非搭載でも長時間にわたり安定したパフォーマンスを維持できる。熱による速度低下を防ぎ、PC環境への熱負荷も低減する。

驚異的な転送スピードと高いランダムアクセス性能により、ゲーミングからコンテンツ制作、AI開発まで幅広いハイエンド用途で真価を発揮する。最新のAAAゲームやオープンワールドゲームもロード時間を短縮し、4K/8K動画編集や3DCGレンダリングもスムーズに実行。さらにAIモデルのトレーニングやビッグデータ解析など高度な処理もストレスなくこなせる高性能ストレージとなっている。

Acer Predator Gen5 M.2 SSD 2TB

PCIe Gen5×4対応NVMe SSDで最大読み取り14,500MB/s、書き込み11,000MB/sの圧倒的スループットを実現するM.2 SSD。大量データの転送や4K動画編集、高負荷ゲームでも待ち時間を大幅短縮し、PC性能を極限まで引き出す。

Host Memory Buffer（HMB）機能によりホスト側メモリをキャッシュとして活用し、高速アクセスを実現。ランダムアクセス性能を確保しながら、低消費電力・低発熱な構成を実現する。