巨人でプレー経験のない監督は球団史上初めて

巨人は26日、阿部慎之助監督の辞任を発表した。シーズン途中での監督退任は球団史上初めて。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが26日のソフトバンク戦（東京ドーム）から監督代行を務める。橋上監督代行はソフトバンク戦前に取材に応じ、「大変残念ではありますけど、（自分としては）致し方ないのかなと思っています」と神妙な面持ちだった。

辞任した阿部監督から「ただただ申し訳なかった。皆さんに本当に申し訳なかった」と謝罪を受けたという。巨人でのプレー経験のない監督は球団史上初。橋上監督代行は「昨日の時点で何人かの選手と、あと今日はちょっと皆が集まったタイミングがありましたんで、そこで、ちょっと話をさせていただきました。野球選手である以上は、どんな状況下でも、全力を尽くして目の前の試合を戦っていくということだけは、確認してやっていこうということは伝えました」と話した。

チームは4連敗中、リーグ3位で交流戦を迎えた。「まだ100試合ぐらい残っている。たくさん応援してくださるファンの方もいらっしゃるわけですから、その方たちに対して恥じないように精一杯やって、1つでも多く勝てるように頑張りたいなという風に思っています」と前を向いた。

60歳の橋上監督代行は現役時代、ヤクルト、日本ハム、阪神に所属した。巨人でのプレー経験はなかった。2000年の現役引退後は楽天、BCリーグ新潟でコーチ、監督を歴任し、2012年から2014年まで戦略コーチ、打撃コーチとして在籍。リーグ3連覇と日本一に貢献した。その後は楽天、西武、ヤクルトなどでコーチを歴任し、2025年に1軍作戦戦略コーチとして11年ぶりに巨人に復帰。2026年からオフェンスチーフコーチに役職が変更されていた。（Full-Count編集部）