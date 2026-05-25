2023年のMLBドラフト会議でホワイトソックス11巡目指名された25歳

村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが、あす25日（日本時間26日）に西田陸浮内野手をメジャーに初昇格させる見込みとなった。ホワイトソックス放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のアンカーを務めるチャック・ガーフィーン氏が伝えた。

ガーフィーン氏は「ニシダが明日メジャーに昇格すると確かに言えます。第一報を報じたのはFuture Soxというサイトです」と投稿した。

西田は東北高を卒業後、マウントフッド・コミュニティ・カレッジに留学。オレゴン大に編入後の2023年MLBドラフト会議でホワイトソックスに11巡目で指名された。

今季は4月17日（同18日）に3Aシャーロットに昇格すると、同日デビュー戦で本塁打を含む4打数2安打1打点をマーク。ここまで3Aで33試合に出場して打率.347、1本塁打、10打点だった。

ホワイトソックスは村上がリーグトップの17本塁打を放つなど躍動中。日本人コンビの“共闘”に期待がかかる。（Full-Count編集部）