E・ヘルナンデスは昨オフ左肘を手術して出遅れ

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に5-1で勝利した。大谷翔平投手は3打数無安打に終わったが、“朗報”がある。試合前、デーブ・ロバーツ監督はキケことエンリケ・エルナンデス内野手が25日（同26日）から復帰することを明言した。

2月12日（同13日）に1年450万ドル（約7億1400万円）でドジャースと再契約を結んだE・ヘルナンデスは、昨年オフに左肘を手術して開幕から出遅れていた。昨季は59試合出場で打率.147、3本塁打、10打点だった。

指揮官は「キケは（他の選手とは違った）活力を持っている。場を和ませてくれ、厳しさも持ち合わせている。よく働いてくれるし、勝利を渇望する選手だ。なので、そのピリピリした感じを楽しみにしている」と期待を寄せた。

一方で「（誰かを外さないといけないという）タフな判断を強いられる」と“枠”を巡る本音も。それでも「復帰は、私たちにとっていいことだ」と強調した。

SNS上でも「キケさんが帰って来る」「戻ってくるの嬉しすぎる」「キケ様が戻ってくるぞーー」「待ってたよ〜」「とっても楽しみ」と待ちわびるファンの声で溢れた。（Full-Count編集部）