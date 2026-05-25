ブルワーズのマーフィー監督「（山本は）余計な走者を与えなかった」

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げた。ブルワーズのパット・マーフィー監督は「序盤にチャンスはあったが抑えられた。（山本は）余計な走者を与えなかった」と悔やんだ。

山本に7安打を浴びせながらも本塁が遠かった。初回、先頭のチョウリオが内野安打を放つも、続くトゥラングが併殺に打ち取られた。2回1死一、三塁から内野ゴロの間に1点を奪ったが、その後は打線が繋がらない。6回1死から連打もボーンが併殺に終わった。

マーフィー監督は「ヤマモトは効果的だった。彼は攻め続けたし、私たちは打線が繋がらなかった。彼は本当に素晴らしい」と称えると、「だから彼は……ハハハ。（ワールドシリーズ）MVPなんだよ。そして球界最高の投手の1人でもある」と脱帽した。

「いい速球を持っているから警戒しないといけない。そしてスプリットは速球のように見え、すぐに（スプリットだと）気付くことができない。（気付いたころには）十分（球が）落ちているし、球速も（速球より）低下している。（速球が）95、96マイルで、（スプリットが）92マイル。（スプリットは）とても見えずらいんだ。強打は難しいから、弱い打球になるんだ」と攻略の難しさを語った。

一方で自軍の先発スプロートは4回5四死球を与えて3失点で降板しただけに「私たちは（試合を通じて）四球を6つ与え、死球とワイルドピッチも犯した。多すぎだ。ドジャースは堅実だった。堅実なプレー、タイムリーヒットも記録した」と反省した。

そして山本との“再戦”の日へ「チャンスがきたときに攻略しないといけない。彼と対戦するときは通常のアプローチで挑んだら駄目だ。次回対戦する時は、何か少し違うアプローチをとらないといけない」と意欲を燃やした。（Full-Count編集部）