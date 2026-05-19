犬が貧血状態のときにみせるサイン

血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素を運べなくなってしまう状態のことを貧血と言います。

赤血球は、体の隅々にまで酸素を届けるための重要な役割を担っています。そのため、不足することで、犬の体に様々な不調が現れます。

犬が貧血になる原因には、免疫の異常・寄生虫の感染・腎臓病・腫瘍・体内での出血など様々にあります。急激に進行すると、命にも関わる恐れがあります。

愛犬のちょっとした変化も見逃さないようにしましょう。

1.歯茎や舌の色が白っぽくなる

犬が貧血状態のときにみせるサインとして、歯茎や舌の色が白っぽくなることがあります。犬が貧血状態であるときの最も分かりやすいサインです。

健康状態が良好であるときの犬の歯茎や舌の色は、キレイなピンク色をしています。貧血になると、血液の色が薄くなるため、白っぽく見えることがあります。

赤血球が不足していること、血液の循環が十分でない状態を示しています。毎日の歯磨きをするなど、普段から愛犬の口の中を確認する習慣があると、変化に気づきやすいでしょう。

歯茎や舌の色は、犬それぞれに違う場合もありますので、健康状態が良好であるときの愛犬の歯茎や舌の色を把握しておくことが大事です。

2.すぐに疲れてしまう

犬が貧血状態のとき、すぐに疲れてしまうことがあります。

十分な酸素を体の隅々にまで届けることができなくなっている状態であるため、少し体を動かしただけでも疲れてしまうのです。

お散歩をしているとき、いつもより歩きがゆっくりであったり、パンティングが激しくなったり、歩きたがらないこともあるため、分かりやすいかと思います。

体を動かす前から元気がなかったり、疲れやすくなっていたりすることもあり、お散歩に行きたがらない、座り込んでしまうなども見られることがあります。

3.呼吸数が増える

犬が貧血状態のときにみせるサインとして、呼吸数が増えることがあります。

体が不足している酸素を補おうとするため、呼吸数を増やそうとするからです。ジッとしているときにもハアハアと荒い呼吸をすることがあります。

安静時の呼吸数を数えてみましょう。安静時の呼吸数が1分間に15回～20回であれば正常です。30回以上では呼吸数が多め、40回以上では呼吸数が異常に多いと言えます。

暑いわけでもなく、運動をしたわけでもないのに呼吸数が多いなと感じられる場合には、貧血状態であること、心臓に異常があることなどを疑うことができます。

今すぐに病院へ行くべき危険な症状

歯茎の色が“白っぽい”ではなく「真っ白」または「青白い」のは危険な症状です。酸素不足や血液循環に深刻な問題が起きている可能性があります。

立とうとするけれど立つことができない 立とうとするけれどフラフラと倒れてしまう 意識がぼんやりとして呼びかけにも反応が薄い 安静にしているのに激しいパンティングをしている 安静時の呼吸数が異常に多い 嘔吐を繰り返している 吐血している

このような症状が見られる場合にも早急に動物病院へ行きましょう。非常に危険な状態であると言えます。

元気そうに見えていても、血便をしたり、タール便をしたりするときは、体の中で出血が起きている可能性があります。貧血が重篤になる前に動物病院へ行きましょう。

まとめ

犬が貧血状態のときにみせるサインを3つ解説しました。

歯茎や舌の色が白っぽくなる すぐに疲れてしまう 呼吸数が増える

犬の貧血は非常に気づきづらいです。飼い主が気づいたときには進行していたり、重篤な状態であったりすることがよくあります。

日頃から愛犬の仕草や行動をよく観察し、「何かおかしいかも…」と感じたら、元気にしている様子でも獣医師に相談するようにしましょう。

何気ない小さな変化への気づきが大切です。

(獣医師監修：葛野宗)