アイナ・ジ・エンドが、新曲「No Epilogue」を5月29日に配信リリースすることを発表した。また、本楽曲のMVティザーと思われる映像も公開された。

本楽曲は、5月29日に全国公開となる『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の主題歌に起用されている。公開された映像には、ゴスロリの衣装を纏ったアイナ・ジ・エンド本人と思われる女性の姿が写っており、わずか数十秒のティザー映像ではあるものの、本編のMVを期待させる映像になっているという。

ジャケット写真

さらに、同時にジャケ写も公開となった。タイトルにちなみ「永遠、終わりがない、終わりの先」というキーワードより、終わりなく続く様を幾何学的な図形をループさせて作った模様を四角の中に閉じ込めることで表現しているとのこと。アートワークをKoki Numataが手掛けた。

◾️その他リリース情報

◆CDシングル「ルミナス - Luminous」

2026年7月8日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/luminous_CD ◆デジタルシングル「ルミナス - Luminous」

2026年4月3日（金）リリース

配信：https://aina.lnk.to/Luminous ◆LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/nukariari_0325

◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞

詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

◾️書誌情報 『達者じゃなくても』

著者：アイナ・ジ・エンド

発売日：2025年6月9日（月）

定価：2,970円（税込）

判型：A5変形

頁数：272頁

発行：株式会社 幻冬舎

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/