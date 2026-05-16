永遠の定番「ボーダートップス」ですが、着こなしによっては手抜きに見えてしまうことも。そこで、大人世代におすすめのボーダートップスの選び方を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。私物のボーダートップスを使った着まわしコーデ3つをもとに解説します。

1：テイストミックスでカジュアルを格上げ

大人世代のボーダートップスは、好みのスタイル別に下記のポイントで選ぶのがおすすめです。

＜キレイめ・モード派＞

真っ白と黒のような、コントラストが強いもの

＜ナチュラル派＞

オフホワイトベースなど、色の差が少ないなじませ配色

また、私がボーダートップスを着るときに心がけているのは「ミックス感」と「色の組み合わせ」です。

たとえば上のコーディネートのように、カジュアル感の強いボーダーにあえてパールを合わせるなど相反するテイストをミックスさせると、こなれ感が生まれます。

全体をネイビーとブラックでまとめると少し落ち着きすぎてしまうので、ブラウンのバッグを合わせました。寒色系の中に暖色を差し込むことで、装いに奥行きと温もりが加わります。

＜着用アイテム＞

・トップス：カレンソロジー

・パンツ：スローブイエナ

・バッグ：パリ64

・シューズ：H＆M

2：素材のコントラストを楽しむ

ツヤ感のあるワンピースの上から、ボーダーを重ねたスタイル。コットンとサテンのような異素材の組み合わせは、コーデにリズムを生んでくれます。日中暑くなったら、ボーダーのトップスを脱いで肩かけしてもすてきです。

全体がのっぺりしないよう、足元にはボリュームのあるハイテクスニーカーを。視線を下に集めることで、全体のバランスが整い、今っぽいシルエットが完成します。

＜着用アイテム＞

・トップス：カレンソロジー（着まわし）

・中に着たワンピース：ベルメゾン

・キャップ：ニューエラ

・バッグ：エルエルビーン

・スニーカー：マルニ

3：腰巻のアクセントでメリハリを

腰巻きテクニックは、スタイリッシュに体型カバーがかなう強い味方です。一歩間違えると部屋着のように見えてしまうカットソーとスウェットパンツの組み合わせに、ボーダーのアクセントを加えてお出かけスタイルに昇華。

ベージュやホワイトのやわらかなトーンに、ヴィヴィッドなオレンジの差し色で視覚的なポイントをつくれば、コーディネートが一気に華やぎます。

＜着用アイテム＞

・トップス：ウィムガゼット

・パンツ：ユニクロ（スウェットワイドパンツ Lサイズ ￥2990）

・腰に巻いたボーダートップス：カレンソロジー（着まわし）

・バッグ：ケッシュ ル エッセンシャル

・シューズ：H＆M

※ 紹介したアイテムは、すべて著者の私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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