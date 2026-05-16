50代からの「ボーダートップス」選びのポイント。脱・部屋着がかなう、着まわしコーデ3つ
永遠の定番「ボーダートップス」ですが、着こなしによっては手抜きに見えてしまうことも。そこで、大人世代におすすめのボーダートップスの選び方を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。私物のボーダートップスを使った着まわしコーデ3つをもとに解説します。
1：テイストミックスでカジュアルを格上げ
大人世代のボーダートップスは、好みのスタイル別に下記のポイントで選ぶのがおすすめです。
＜キレイめ・モード派＞
真っ白と黒のような、コントラストが強いもの
＜ナチュラル派＞
オフホワイトベースなど、色の差が少ないなじませ配色
また、私がボーダートップスを着るときに心がけているのは「ミックス感」と「色の組み合わせ」です。
たとえば上のコーディネートのように、カジュアル感の強いボーダーにあえてパールを合わせるなど相反するテイストをミックスさせると、こなれ感が生まれます。
全体をネイビーとブラックでまとめると少し落ち着きすぎてしまうので、ブラウンのバッグを合わせました。寒色系の中に暖色を差し込むことで、装いに奥行きと温もりが加わります。
＜着用アイテム＞
・トップス：カレンソロジー
・パンツ：スローブイエナ
・バッグ：パリ64
・シューズ：H＆M
2：素材のコントラストを楽しむ
ツヤ感のあるワンピースの上から、ボーダーを重ねたスタイル。コットンとサテンのような異素材の組み合わせは、コーデにリズムを生んでくれます。日中暑くなったら、ボーダーのトップスを脱いで肩かけしてもすてきです。
全体がのっぺりしないよう、足元にはボリュームのあるハイテクスニーカーを。視線を下に集めることで、全体のバランスが整い、今っぽいシルエットが完成します。
＜着用アイテム＞
・トップス：カレンソロジー（着まわし）
・中に着たワンピース：ベルメゾン
・キャップ：ニューエラ
・バッグ：エルエルビーン
・スニーカー：マルニ
3：腰巻のアクセントでメリハリを
腰巻きテクニックは、スタイリッシュに体型カバーがかなう強い味方です。一歩間違えると部屋着のように見えてしまうカットソーとスウェットパンツの組み合わせに、ボーダーのアクセントを加えてお出かけスタイルに昇華。
ベージュやホワイトのやわらかなトーンに、ヴィヴィッドなオレンジの差し色で視覚的なポイントをつくれば、コーディネートが一気に華やぎます。
＜着用アイテム＞
・トップス：ウィムガゼット
・パンツ：ユニクロ（スウェットワイドパンツ Lサイズ ￥2990）
・腰に巻いたボーダートップス：カレンソロジー（着まわし）
・バッグ：ケッシュ ル エッセンシャル
・シューズ：H＆M
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